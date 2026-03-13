Slušaj vest

Žrtvu, danas u četrdesetim godinama, Viksonova je primoravala da brije glavu, redovno je tukla ako ne bi obavila kućne poslove i hranila je ostacima hrane. Tokom zatočeništva, Viksonova je od žrtve uzela više od 100.000 funti socijalne pomoći, piše Skaj njuz.

Otkriće zlostavljanja

Policija je u martu 2021. godine, nakon dojave jednog od sinova Amande Vikson, upala u njen dom u Tevkesberiju u Gločesteršajeru.

Spavaća soba žrtve opisana je kao "zatvorska ćelija", sa jednostavnim krevetom, prljavom posteljinom, golim zidovima prekrivenim buđi i bez sijalice.

Žena, radi zaštite identiteta nazvana "K", ima poteškoće u učenju i poznaje Vikson od detinjstva. U kuću je dovedena 1996. godine, kada je imala samo 16 godina.

Žena je tokom 25 godina prisiljavana da se brine o deci Amande Vikson, bila je zaključavana u kuću, uskraćivana za hranu i medicinsku negu.

Detalji zlostavljanja

Porota je tokom suđenja čula da je Viksonova žrtvu tukla drškom metle, sipala joj deterdžent u grlo, prskala izbeljivačem po licu i gurala glavu u WC šolju. Žena se kupala samo noću, tajno.

Viksonova je socijalnu pomoć namenjenu "K" primala na svoj račun, uzimajući više od 100.000 funti. Nakon spašavanja, lekari su utvrdili da je žrtva neuhranjena, sa ožiljcima i žuljevima nastalim od satima klečanja dok je čistila podove.

Presuda

Sudija Jan Lavri rekao je da Vikson "uporno poriče" svoja dela i da ozbiljnost zločina zahteva značajnu zatvorsku kaznu. Viksonova će morati da odsluži dve trećine kazne.

Žrtva danas

"K" sada živi kod udomiteljske porodice, pohađa koledž i putovala je u inostranstvo. Na sudu je pročitala izjavu:

- Provela sam 25 godina u strahu, pod kontrolom i zlostavljanjem. Tretirali su me kao da moj život, sloboda i glas nisu važni. Trauma i noćne more i dalje su sa mnom svaki dan. Ništa ne može vratiti 25 godina koje sam izgubila.

Udomiteljka je opisala kako je žrtvi pružala lekarske preglede, hranu i ljubav, dok se "K" nakon nekoliko nedelja otvorila i postala puna ljubavi.

Komentari policije

Glavni detektiv inspektor Dejv Šor-Naj rekao je:

- Nema zatvorske kazne koja može odraziti bol i patnju koju je Vikson nanela žrtvi, niti vratiti ukradene decenije.

Detektiv nadzornik Jan Flečer dodao je: