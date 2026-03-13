Slušaj vest

Američka svemirska agencija NASAdala je zeleno svetlo da njena raketa za Mesecsa četiri astronauta može da krene u svoju misiju kruženja oko Meseca u aprilu, pošto je završena poslednja runda popravki.

Raketa duga 98 metara će biti izvučena iz hangara i vraćanja na platformu za poletanje iduće nedelje u Svemirskom centru Kenedi na Floridi, a očekuje se da će biti pokušaj lansiranja već 1. aprila.

Taj let će označiti prvo putovanje na Mesec sa ljudskom posadom u više od 50 godina.

Posada rakete Artemis Dva trebalo je da krene na kruženje oko meseca ranije ove godine ali je to odloženo zbog curenja goriva i drugih problema na svermirskom lansirnom sistemu.

1/7 Vidi galeriju Snimci NASA teleskopa "Džejms Veb" Foto: AP/NASA

Iako je NASA uspela da zatvori curenje hidrogenskog goriva na platformi za poletanje u februaru, zbog problema sa protokom helijuma svemirska agencija morala je da vrati raketu u zgradu za sklapanje radi popravke i da odloži misiju za april.

Svemirska agencija ima samo nekoliko dana početkom aprila pogodnih za lansiranje pre nego što bude morala da se povuče i čeka 30. aprili ili početak maja.

Krajem prošlog meseca novi administrator Nase Džared Ajsakmen objavio je velike izmene u programu Artemisa.

Nezadovoljan sporim tempom i dugim pauzama između lunarnih misija on je dodao dodatni probni let u orbiti oko Zemlje iduće godine. Sada će novi Artemis II, sa sletanjem dva astronauta na Mesec biti prebaćeno na Artemis IV.

1/7 Vidi galeriju Ilon Mask mahao motornom testerom na skupu konzervativaca. Testeru je dobio na poklon od argentinskog predsednika Havijera Mileja. Foto: EPA/Will Oliver Pool, AP/Jose Luis Magana

Ajsakmen cilja da bude jedno ili dva sletanja na Mesec 2028.

Kancelarija generalnog inspektora Nase prošle nedelje je upozorila u istraživanju da svemirska agencija treba da razradi spasilački plan za njenu posadu za Mesec.

Sletanje na južnom polu Meseca biće riskantnije nego za astronaute Apola koje je bilo bliže ekvatoru, obzirom na grub polarni teren, navodi se u izveštaju.

1/3 Vidi galeriju Džef Bezos dočekao verenicu Loren Sančez iz svemira Foto: Blue Origin / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Blue Origin / Ferrari / Profimedia

NASA je tražila od Spejseksa Ilona Maska i Blu Oridžina Džefa Bezosa da obezbede lendere za Mesec za astronaute i oni su ubrzali rad da bi ispunili novi ciljni datum 2028. godine.