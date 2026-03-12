Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana "odvija veoma brzo", kao i da Teheran u ratu "plaća veliku cenu".

On je na obeležavanju Meseca ženske istorije u Beloj kući rekao da je američka vojska "neprevaziđena", prenosi CNN.

"Nikada nije bilo ničeg sličnog, niko nikada nije video nešto slično. I radimo ono što je trebalo da se uradi tokom perioda od 47 godina.

Moglo je da uradi mnogo različitih ljudi. Odlučili su da to ne urade, ali oni (Iran) su zaista nacija terora i mržnje. I sada plaćaju veliku cenu", rekao je Tramp.

Prethodno je američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio da o okončanju aktuelnog rata sa Iranom, koji traje već 11 dana i u kojem je do sada poginulo sedam američkih vojnika i dalje odlučuje Tramp.

"Razumem zabrinutost, jer sam ih čuo od mnogih ljudi koji su prošli, i ja sam prošao kroz 20 godina tih ratova, zabrinuti da bi SAD mogle da budu uvučene, zabrinuti zbog širenja misije, zabrinuti zbog izgradnje država ili širenja demokratije, to nikada nije bila perspektiva koju je predsednik Tramp sledio u ovom slučaju", rekao je on.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"TRAMP JE DRUGI MANDAT OSVOJIO ZBOG IZRAELSKOG LOBIJA"! Laban: Potcenili su Iran i sada Tramp pokušava da sanira štetu koju je učinio - ovo je autogol
366449_260312.00_08_01_09.Still003.jpg
PlanetaOVO MALO OSTRVO JE KONAČNI CILJ TRAMPOVE KAMPANJE PROTIV IRANA? Sanja o njegovom osvajanju još od 1988. godine! To je AHILOVA PETA Teherana!
ostrvo Hark, Iran
PlanetaIRAN POSLAO PORUKU TRAMPU: "Nećemo stati dok ne požalite zbog ove teške pogrešne procene, rat nećeš dobiti sa nekoliko tvitova"
profimedia-1081322629 copy.jpg
PlanetaON JE, KAO I TRAMP, POZVAO NA USTANAK, A ONDA NIJE UČESTVOVAO KAD JE IZBIO! Urednik BBC o lekciji koju je sadašnji šef Bele kuće mogao da nauči od Buša starijeg
h-53463805.jpg
PlanetaKAKAV ŠAMAR TRAMPU IZ POLJSKE: NE DAMO BAZE NI VOJNIKE! Šef diplomatije "Nema pretnje po Evropu iz Irana zbog koje bismo aktivirali antiraketni štit u Ređikovu"
trampp.jpg
PlanetaŠEST FRANCUSKIH VOJNIKA RANJENO U IRANSKOM NAPADU, POGOĐENA VOJNA BAZA! Iran lansirao rakete na Izrael, Teheran i Karadž BOMBARDOVANI večeras! (VIDEO)
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
Planeta"MOŽEMO DA URADIMO MNOGO GORE STVARI IRANU, DA SE NIKADA NE OPORAVE! I TO ZA SAT VREMENA!" Vrlo opasna pretnja Trampa! (VIDEO)
Tramp.jpg