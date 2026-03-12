Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana "odvija veoma brzo", kao i da Teheran u ratu "plaća veliku cenu".

On je na obeležavanju Meseca ženske istorije u Beloj kući rekao da je američka vojska "neprevaziđena", prenosi CNN.

"Nikada nije bilo ničeg sličnog, niko nikada nije video nešto slično. I radimo ono što je trebalo da se uradi tokom perioda od 47 godina.

Moglo je da uradi mnogo različitih ljudi. Odlučili su da to ne urade, ali oni (Iran) su zaista nacija terora i mržnje. I sada plaćaju veliku cenu", rekao je Tramp.

Prethodno je američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio da o okončanju aktuelnog rata sa Iranom, koji traje već 11 dana i u kojem je do sada poginulo sedam američkih vojnika i dalje odlučuje Tramp.

"Razumem zabrinutost, jer sam ih čuo od mnogih ljudi koji su prošli, i ja sam prošao kroz 20 godina tih ratova, zabrinuti da bi SAD mogle da budu uvučene, zabrinuti zbog širenja misije, zabrinuti zbog izgradnje država ili širenja demokratije, to nikada nije bila perspektiva koju je predsednik Tramp sledio u ovom slučaju", rekao je on.