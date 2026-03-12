Slušaj vest

Iran neće zatvoritiOrmuski moreuz, ali zadržava pravo da sačuva bezbednost na rom području, izjavio je danas ambasador Irana u UN Amir Saeid Iravani.

On je istakao da Iran "u potpunosti poštuje i ostaje privržen principu slobode plovidbe prema morskim mora", prenosi Rojters.

"Međutim, trenutna situacija u regionu, uključujući i Ormuški moreuz, nije rezultat zakonitog korišćenja iranskog prava na samoodbranu.

Pre je to direktna posledica destabilizujućih akcija Sjedinjenih Ameičkih Država u pokretanju agresije na Iran i podrivanja regionalne bezbednosti", rekao je Iravani.

Dodao je da nema odgovor na tvrdnju američkog ministra finansija Skota Besenta, koji je ranije danas rekao da će američka mornarica, možda sa međunarodnom koalicijom, pratiti brodove kroz Ormuski moreuz kada to bude vojno moguće.