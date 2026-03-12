Slušaj vest

Iran neće zatvoritiOrmuski moreuz, ali zadržava pravo da sačuva bezbednost na rom području, izjavio je danas ambasador Irana u UN Amir Saeid Iravani.

On je istakao da Iran "u potpunosti poštuje i ostaje privržen principu slobode plovidbe prema morskim mora", prenosi Rojters.
"Međutim, trenutna situacija u regionu, uključujući i Ormuški moreuz, nije rezultat zakonitog korišćenja iranskog prava na samoodbranu.

Pre je to direktna posledica destabilizujućih akcija Sjedinjenih Ameičkih Država u pokretanju agresije na Iran i podrivanja regionalne bezbednosti", rekao je Iravani.

Dodao je da nema odgovor na tvrdnju američkog ministra finansija Skota Besenta, koji je ranije danas rekao da će američka mornarica, možda sa međunarodnom koalicijom, pratiti brodove kroz Ormuski moreuz kada to bude vojno moguće.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaGOREĆE ORMUSKI MOREUZ! Trampov ministar: Američka mornarica će pratiti tankere s naftom
profimedia-1081933870.jpg
PlanetaOVO MALO OSTRVO JE KONAČNI CILJ TRAMPOVE KAMPANJE PROTIV IRANA? Sanja o njegovom osvajanju još od 1988. godine! To je AHILOVA PETA Teherana!
ostrvo Hark, Iran
PlanetaORMUSKI MOREUZ OSTAJE ZATVOREN PO NAREĐENJU AJATOLAHA! Iranski komandant: "Napadi na neprijatelja će biti nastavljeni"!
x AP Information Technician Second .jpg
PlanetaPOTPUNA ESKALACIJA U ORMUSKOM MOREUZU: Evo koliko je brodova do sada uništeno i pod čijim zastavama su plovili u "zabranjenoj" zoni
profimedia-1081933877.jpg
PlanetaIRAN OBJAVIO SNIMAK IZ TAJNOG TUNELA: "Uskoro ćemo upotrebiti moćno oružje" (VIDEO)
Iran
PlanetaAMERIČKA RATNA MORNARICA DOBIJA NOVI ZADATAK: "To će se desiti uskoro, ali ne može sada, jednostavno nismo spremni"
ap-mass-communication-specialist-1st-class-brian-m-wilbur-us-navy-01-ap-mass-communication-specialist-.jpg