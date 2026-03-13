Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp i njegova administracija najveći su krivci za porast cena goriva u Sjedinjenim Američkim Državama, stav je 48 odsto odraslih Amerikanaca, preneo je danas portal Aksios.

U anketi koju je taj portal sproveo zajedno sa istraživačkom kućom Morning Konsalt, 74 odsto Amerikanaca vidi porast cena ove godine, a svega 16 odsto njih za to krivi naftne kompanije, 13 odsto globalno tržište, a 11 odsto bivšeg predsednika SAD Džoa Bajdena.

Prema rečima direktora Morning Konsalta Kajla Dropa, dosadašnje niske cene goriva bile su "svetla tačka" sadašnje administracije, "ali sada više ne".

Cene goriva porasle su u proseku za više od 20 odsto u odnosu na cene od prošlog meseca, pa sada benzin košta 3,60 dolara po galonu u odnosu na 2,95 doalra prošlog meseca.

Foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

"Predsednik Tramp je jasno stavio do znanja da su ovo kratkoročni poremećaji. Na kraju krajeva, kada se vojni ciljevi ispune i iranski teroristički režim bude neutralisan, cene nafte i gasa će ponovo brzo pasti, potencijalno čak i niže nego pre početka napada", rekla je portparolka Bele kuće Tejlor Rodžers, komentarišući rezultate ankete.

Američki predsednik Donald Tramp je povodom rasta cena rekao da su SAD "ubedljivo najveći proizvođač nafte u svetu", tako da kad cene nafte porastu, i SAD zarađuju.

"Ali, od daleko većeg interesa i važnosti za mene, kao predsednika, jeste sprečavanje zlog carstva, Irana, da poseduje nuklearno oružje i uništi Bliski istok, a zapravo i svet. Nikada neću dozvoliti da se to desi", naveo je Tramp.