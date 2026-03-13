Slušaj vest

Prvih šest dana rata u Iranu koštalo je više od 11,3 milijarde dolara,saopštili su zvaničnici američkog Ministarstva odbrane na zatvorenom brifingu za senatore, prema navodima tri izvora upoznata sa sastankom.

Američki senator Kris Kuns rekao je novinarima da veruje da je stvarni iznos veći, jer trenutna procena ne obuhvata sve troškove sukoba, prenosi NBC.

- Očekujem da je trenutni ukupan operativni iznos znatno veći od toga. Samo troškovi zamene korišćene municije već su daleko iznad 10 milijardi dolara - rekao je Kuns.

Portparol Pentagona je odbio da komentariše detalje brifinga, navodeći da troškovi operacije pod nazivom "Epski bes" neće biti poznati dok se misija ne završi.

Procena troškova objavljena je u trenutku kada administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatra koliki će dodatni budžet zatražiti od Kongresa za pokrivanje rastućih troškova rata, a ključnu ulogu u izradi zakona imaće potkomitet za budžetska izdvajanja.

Rat, koji je ušao u 11. dan, izazvao je stotine žrtava na Bliskom istoku, preneo je NBC.

Prema podacima iranskog Crvenog polumeseca, u izraelskim i američkim napadima u Iranu poginulo je više od 1.200 ljudi.

U Izraelu je poginulo 13 osoba, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima šest, dok je u Libanu stradalo 570 ljudi, prema podacima kancelarije libanskog premijera.

U sukobu je poginulo sedam pripadnika američke vojske, dok je 140 ranjeno.

Tramp je rekao da bi sukob mogao da se završi "vrlo brzo", ali je istovremeno rekao da bi procena ministra odbrane te zemlje Pita Hegseta da je ovo "tek početak" takođe mogla da bude tačna.

Tenzije su dodatno porasle nakon napada na najmanje tri broda u Ormuskom moreuzu.

Američka Centralna komanda je saopštila da je "eliminisala" 16 iranskih minopolagača i više ratnih brodova u blizini tog strateškog pomorskog prolaza.