HAOS NA NEBU IZNAD KLJUČNE NATO BAZE! Sirene zavijale celu noć kod Indžirlika, primećeni misteriozni objekti na nebu (VIDEO)
Prema izveštaju, sirene u bazi koja predstavlja ključni NATO objekat, u kojem su stacionirane i američke trupe, oglasile su se jutros oko 3.25 časova, a upozoravajući signal je trajao približno pet minuta.
Nije bilo zvaničnih komentara o incidentu.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su građani zabeležili mobilnim telefonima, a na kojima se vidi svetleći objekat kako leti nebom, što upućuje na mogućnost da je reč o projektilu usmerenom prema bazi.
U celom gradu dugo su se mogle čuti sirene vatrogasnih vozila i sigurnosnih službi.
Ovaj događaj usledio je četiri dana nakon što je protivvazdušna odbrana NATO oborila balističku raketu u turskom vazdušnom prostoru, za koju tvrdi da je ispaljena iz Irana, što je bio drugi takav incident u periodu od pet dana.