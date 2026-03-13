Svi događaji
8:55

Američki ministar finansija: Privremena dozvola za kupovinu ruske nafte

Amerika je dozvolila kupovinu ruske nafte koja se već nalazi na tankerima na moru, olakšice će važiti do 11. aprila.

Ministar finansija Skot Besent rekao je da je to privremena mera čiji je cilj da "obezbedi stabilnost na međunarodnom tržištu energentima" tokom rata u Iranu.

- Ova usko definisana, kratkotrajna mera primenjuje se samo na rusku naftu koja je već u tranzitu i neće doneti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi - rekao je Besent.

8:20

Netanjahu: Mi ne čekamo, mi napadamo

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je jutros na društvenoj mreži X video snimak sinoćnje konferencije za medije.

- Juče na konferenciji za novinare, stao sam iza jasnih ciljeva kampanje: udar na teroristički režim u Iranu, nastavak borbe protiv njegovih pomagača i osiguravanje bezbednosti i budućnosti Izraela. Mi ne čekamo. Mi pokrećemo, mi napadamo i to radimo silno - poručio je Netanjahu.

8:17

Novi izraelski napad na Teheran, odjekuju eksplozije

Izrael je pokrenuo nove napade na iransku prestonicu Teheran

U objavi na Telegramu Izraelske odbrambene snage (IDF) su navele da su "upravo započele široki talas udara usmerenih na infrastrukturu iranskog terorističkog režima širom Teherana".

BBC navodi da je u poslednjih nekoliko minuta prijavljeno više eksplozija u gradu i okolini.

8:13

Dron ubio dvoje stranih radnika u Omanu

Državna novinska agencija Omana, pozivajući se na bezbednosne izvore, objavila je da je dvoje stranih radnika poginulo kada je dron pogodio industrijski objekat u toj zalivskoj zemlji.

Navodi se da su se dva drona srušila na severu zemlje, ali je drugi projektil pao na otvorenom prostoru i nije bilo izveštaja o žrtvama.

8:07

Sirene se oglasile u ključnoj NATO bazi Indžirlik

Sirene su se rano jutros oglasile u turskoj vazduhoplovnoj bazi Indžirlik, u blizini jugoistočnog grada Adane, prenela je Anadolija.

Prema izveštaju, sirene u bazi koja predstavlja ključni NATO objekat, u kojem su stacionirane i američke trupe, oglasile su se jutros oko 3.25 časova, a upozoravajući signal je trajao približno pet minuta.

Nije bilo zvaničnih komentara o incidentu.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su građani zabeležili mobilnim telefonima, a na kojima se vidi svetleći objekat kako leti nebom, što upućuje na mogućnost da je reč o projektilu usmerenom prema bazi.

7:49

Tramp: Gledajte šta će danas da se desi tom poremećenom ološu, ubijali su 47 godina po svetu, sada ja ubijam njih

Američki predsednik Donald Tramp objavio je noćas poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

- U potpunosti uništavamo teroristički režim Irana, vojno, ekonomski i na druge načine, ali ako čitate raspali Njujork tajms, pogrešno biste pomislili da ne pobeđujemo. Iranske mornarice više nema, njihovih vazduhoplovnih snaga više nema, desetkujemo im rakete, dronove i sve ostalo, a njihovi lideri su zbrisani sa lica zemlje. Imamo nenadmašivu vatrenu moć, neograničenu municiju i puno vremena - gledajte šta će danas da se desi tom poremećenom ološu. Oni ubijaju nevine ljude širom sveta već 47 godina, a sada ja, kao 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država, ubijam ih. Kako je velika čast to činiti! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - piše u objavi.

7:45

Ostaci rakete pogodili zgradu u Dubaiju

Vlasti Dubaija, najvećeg grada Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), saopštile su da su ostaci presretnute rakete pogodili zgradu u centru grada.

Iz kancelarija za medije vlade Dubaija na društvenoj mreži X navedeno je da su "ostaci uspešnog presretanja izazvali manji incident na fasadi zgrade" i da "nije bilo povređenih".

7:43

Desetine ranjenih u selu na severu Izraela

Izraelska služba za hitne slučajeve Magen David Adom (MDA) objavila je da su desetine ljudi ranjene kada su rakete pogodile selo na severu Izraela u rano jutros.

Iz MDA  je saopšteno da su bolničari zbrinuli 58 pacijenata i odveli ih u lokalne bolnice nakon napada u Zarziru, blizu Nazareta.

7:40

IDF: Upozorenje stanovništvu na rakete iz Irana, ne napuštajte zaštićeni prostor do daljnjeg

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su jutros da rade na presretanju raketa lansiranih iz Irana ka Izraelu.

- Upozorenje stanovništvu poslato je na mobilne telefone u pogođenim područjima Izraela, a građani su upozoreni da ne napuštaju zaštićeni prostor do daljnjeg - navodi se u objavi IDF na Telegramu.

7:33

Rezime 13. dana rata

Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.

