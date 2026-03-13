Slušaj vest

(KMG) – Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije, Jagoda Lazarević, u intervjuu za Kinesku medijsku grupu izjavila je da su ciklusi kineskog modela planiranja u vidu petogodišnjih planova vrlo jasni i da određuju smernice kuda želi da se stigne u jednom vrlo dinamičnom svetu koji se vrlo brzo menja.

U Kini su upravo okončana takozvana „dva zasedanja“. Zasedali su Svekineski narodni kongres i Nacionalni komitet kineske narodne političke konsultativne konferencije.

Najviše kinesko zakonodavno telo, Svekineski narodni kongres, tom prilikom je izglasalo Nacrt 15. petogodišnjeg plana koji će biti realizovan počevši od ove do kraja 2030. goine.

„Novim petogodišnjim planom Kina stremi visokokvalitetnom razvoju, koji počiva na tehnološkoj suverenosti i samodovoljnosti“, rekla je ministarka Lazarević, navodeći da je Kina postala druga ekonomija sveta za 45 godina, što, kao je naglasila, nije tako dug period, pogotovo ne iz vizure Kine koja postoji milenijumima.

Prema njenim rečima, Kina je sila koja predvodi i ukazuje drugima na horizonte na kojima su novi trendovi, odnosno ono što će već sutra postati nova realnost.

Ona je istakla da su male zemlje, kakva je Srbija, kada je posredi inicijativa „Pojas i put“ od samog početka prepoznale šta mogu da dobiju i kao zemlje, i kao ekonomije, uspostavljanjem čvršćih bilateralnih odnosa sa NR Kinom, ali i sa mnogim drugim zemljama sveta povezanim kroz pomenutu inicijativu.

„Pojas i put i zajednički transportni koridori, kao i zajednička tržišta, ali i gledanje na geopolitiku, sve je to vrlo uvezeno, i to je nešto što će u nekim narednim epohama biti zapamćeno kao jedna velika i snažna ideja, koja se razvila, i koja apsolutno danas ima svoju neku upotrebnu vrednost, i u okviru koje definitivno vidimo rezultate“, istakla je Jagoda Lazarević.

Ona je naglasila da Srbija vodi intezivnu multivektorsku politiku, to znači da, kako je rekla, gaji i otvara partnerstva i prijateljstvo širom sveta.

„Vidimo, pritom, da je percepcija Kine i njene uloge u svetu izuzetno pozitivna. To je nešto što Kinu, za razliku od bivšeg kolonijalnog sistema, naročito ukoliko pričamo o zemljama Afrike, velikog dela Azije i Južne Amerike, izdvaja po pristupu saradnji koja je obostrano korisna“, rekla je Jagoda Lazarević.

Ona je takođe istakla da je nastup kineskih investitora u Srbiji uspešan i da će to Srbiji, kao maloj ekonomiji, dati tu komperativnu prednost, da ima nešto što nemaju drugi.

„Ukoliko govorimo o tome kako Srbija vidi mogućnosti, jedna je razvoj novih tehnologija, a druga je izgradnja digitalne infrastrukture, da bismo uopšte mogli da razvijamo nove tehnologije i ono na čemu već radimo“, rekla je ministarka.

Ona je ponovila da je Srbija mala ekonomija, ali da je ipak krenula u razvijanje veštačke inteligencije i izgradnju data centara, pored ostalog zahvaljujući širenju saradnje sa NR Kinom.

Ona je istakla da se ubrzava trgovinska fragmentacija, da je u toku tehnološka konfrontacija, a da istovremeno imamo i geopolitičke izazove i žarišta, a da, uprkos svemu tome, Kina ostvaruje udeo od preko 26 odsto u rastu svetskog BDP-a.

„Promena u strukturi, dakle narastajući broj rastućih ekonomija, jeste nešto što svet nije imao do pre neku deceniju. Sad imamo jednu kritičnu masu velikog broja zemalja koje dele slične vrednosti upravo sa NR Kinom. I ukoliko pogledate broj zemalja koje se priključuju inicijativi ‚Pojas i put‘, ta inicijativa je, zapravo, dobila još veću dimenziju, jer je dosegla i do Južne Amerike i zahvata nekoliko kontinente i veoma veliki broj zemalja“, istakla je Jagoda Lazarević, ističući da je Kina sada među tri najveća spoljnotrgovinska partnera Srbije.

Ona je istakla važnost Sporazuma o slobodnoj trgovini Kine i Srbije, koji, kako je rekla, daje komparativnu prednost, jer omogućava izvoz bez carina, odnosno uvoz u Kinu bez carina, ili sa znatno manjim carinama u odnosu na druge zemlje.