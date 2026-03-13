MINISTAR FINANSIJA SAD SKOT BESENT KAŽE DA ĆE OLAKŠICE VAŽITI DO 11. APRILA



Administracija američkog predsednika Donalda Trampadozvolila je državama da kupuju rusku naftu i benzin, konkretno energente koji su trenutno na tankerima na moru, u pokušaju da ublaži ekonomske posledice američko-izraelskog rata s Iranom koji traje već 14 dana.

Ministar finansija Skot Besent rekao je da je to privremena mera, čiji je cilj da "obezbedi stabilnost na međunarodnom tržištu energentima" tokom rata.

Olakšice važe do 11. aprila

BBC prenosi da će olakšice važiti do 11. aprila.

- Ova usko definisana, kratkotrajna mera primenjuje se samo na rusku naftu koja je već u tranzitu i neće doneti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi - rekao je Besent.

Napadi na brodove i energetsku infrastrukturu u Persijskom zalivu i zatvaranje ključnog Ormuskog moreuza uzdrmali su globalno tržište energenata.

Cene nafte ponovo su u četvrtak otišle iznad 100 dolara po barelu nakon što su u regionu Bliskog istoka pogođena još tri teretna broda.

Do sada je pogođeno i oštećeno najmanje 16 trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu, Persijskom zalivu i Omanskom zalivu.

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei poručio je da će biti nastavljena blokada Ormuskog moreuza, jednog od najznačajnijih pomorskih puteva kroz koji prolazi oko petine nafte koja se koristi u svetu.

Skok cena energenata ove nedelje primorao je Međunarodnu agencija za energiju (IEA) da iz rezervi pusti u promet rekordnih 400 miliona barela nafte.

Najteže azijskim zemljama

Azijske države, koje su veliki kupci nafte iz Zaliva, objavile su poslednjih dana niz mera.

Predsednik Filipina, zemlje koja pokriva 95 odsto svojih potreba za sirovom naftom sa Bliskog istoka, rekao je zaposlenima u javnim službama da pređu na četvorodnevnu radnu nedelju kako bi štedeli gorivo.

U međuvremenu Japan, Južna Koreja i Tajland objavili su ograničenja na cene goriva.

- Trenutni skok cena je kratkotrajni i privremeni poremećaj od koga će naša država i ekonomija imati dugoročno ogromne koristi - kazao je Besent.

On je ranije poručio da će američki ratni brodovi pratiti i štititi trgovačka plovila kroz Ormuski moreuz "čim to postane vojno moguće".

- Mogućnost vojne pratnje uvek je bila deo naših planova - rekao je Besent za Skaj njuz.