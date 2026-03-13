Slušaj vest

Kiril Dmitrijev, ruski biznismen i ključni izaslanik predsednika Vladimira Putina u pregovorima o Ukrajini, odgovorio je na ukidanje pojedinih sankcija SAD na rusku naftu.

- SAD suštinski priznaju ono što je očigledno: bez ruske nafte, globalno tržište energenata ne može da ostane stabilno - kazao je Dmitrijev, prenosi Skaj njuz.

On je dodao da "usred rastuće energetske krize, dalje ublažavanje ograničenja za ruske energente deluje sve neizbežnije, uprkos otporu dela briselske birokratije".

Britanska televizija navodi da je izjava Dmitrijeva usledila dolazi nakon što je Ministarstvo finansija SAD objavilo da će do 11. aprila dozvoliti prodaju ruske sirove nafte i naftnih derivata koji su već utovareni na brodove.

Navodi se da se potrošači širom sveta suočavaju sa skokom cena goriva zbog iranskih napada na energetsku infrastrukturu i Ormuski moreuz koji su odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju.

Skot Besent, američki ministar finansija, rekao je sinoć da je ovo privremena mera, čiji je cilj da "obezbedi stabilnost na međunarodnom tržištu energentima" tokom rata koji traje već 14 dana.

- Ova usko definisana, kratkotrajna mera primenjuje se samo na rusku naftu koja je već u tranzitu i neće doneti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi - rekao je Besent.

Napadi na brodove i energetsku infrastrukturu u Persijskom zalivu i zatvaranje ključnog Ormuskog moreuza uzdrmali su globalno tržište energenata.

