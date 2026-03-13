STRADALA 4 AMERIČKA VOJNIKA U AVIONU PALOM U IRAKU! Oglasila se Centralna komanda, u toku spasilačka misija za preživelima, kažu da letelica NIJE OBORENA (FOTO)
Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD, zadužena za operacije na Bliskom istoku, potvrdila je da su četiri od šest članova posade poginula u jučerašnjem padu aviona za dopunu goriva KC-135 Stratotanker u Iraku.
U saopštenju se navodi da su spasilačke akcije u toku.
Iz CENTCOM ponavljaju da gubitak aviona "nije bio posledica neprijateljske ili prijateljske vatre", što su i ranije saopštili.
Skaj njuz navodi da se identitet poginulih američkih vojnika krije 24 sata nakon što se obaveste najbliži rođaci.
Islamski otpor u Iraku, krovna organizacija proiranskih grupa u toj zemlji, oglasila se saopštenjem i preuzela odgovornost za obaranje aviona za dopunu goriva, doprinevši konfuziji oko ovog incidenta.
Britanska televizija navodi da ne bi bio prvi put da Islamski otpor u Iraku bude osumnjičen da iznosi lažne tvrdnje o napadima.
Navodi se da nedavni izveštaji ukazuju da iranski pomagači u regionu nisu masovno mobilisani i da nerado intervenišu u ime Irana.
U međuvremenu su odgovornost za obaranje KC-135 Stratotankera preuzele i Jedinice narodne mobilizacije ( Al-Hašd-al-Šabi), šiitska paravojna organizacija koju podržava Iran i koja tvrdi da su letelicu srušili njihovi borci raketom "358".
