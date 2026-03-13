KC-135 STRATOTANKER BIO DEO OPERACIJA U RATU U IRANU

Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD, zadužena za operacije na Bliskom istoku, potvrdila je da su četiri od šest članova posade poginula u jučerašnjem padu aviona za dopunu goriva KC-135 Stratotanker u Iraku.

U saopštenju se navodi da su spasilačke akcije u toku.

Iz CENTCOM ponavljaju da gubitak aviona "nije bio posledica neprijateljske ili prijateljske vatre", što su i ranije saopštili.

Skaj njuz navodi da se identitet poginulih američkih vojnika krije 24 sata nakon što se obaveste najbliži rođaci.

Američki avion za dopunu goriva KC-135 Stratotanker Foto: Hiro Komae/The Seattle Times

Islamski otpor u Iraku, krovna organizacija proiranskih grupa u toj zemlji, oglasila se saopštenjem i preuzela odgovornost za obaranje aviona za dopunu goriva, doprinevši konfuziji oko ovog incidenta.

Britanska televizija navodi da ne bi bio prvi put da Islamski otpor u Iraku bude osumnjičen da iznosi lažne tvrdnje o napadima.

Navodi se da nedavni izveštaji ukazuju da iranski pomagači u regionu nisu masovno mobilisani i da nerado intervenišu u ime Irana.

U međuvremenu su odgovornost za obaranje KC-135 Stratotankera preuzele i Jedinice narodne mobilizacije ( Al-Hašd-al-Šabi), šiitska paravojna organizacija koju podržava Iran i koja tvrdi da su letelicu srušili njihovi borci raketom "358".