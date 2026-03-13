Slušaj vest

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Ali Bahreini, negirao je u ekskluzivnom intervjuu za Euronews da je Irangađao civilne ciljeve u regionu Persijskog zaliva. Umesto toga, optužio je Sjedinjene Američke Države i Izrael za napade, tvrdeći da Teheran cilja isključivo vojne objekte.

Bahreini je naveo da Iran nije napadao civilne lokacije u Zalivu tokom aktuelne vojne eskalacije na Bliskom istoku. U intervjuu je optužio SAD i Izrael za napade na civilne ciljeve u Iranu, ali je odbacio tvrdnje da Iran napada civilne objekte širom regiona Zaliva, iako postoje dokazi da iranske snage stoje iza pojedinih udara.

- Ne mogu da prihvatim tu tvrdnju - rekao je Bahreini za "Juronjuz" kada je upitan o iranskim napadima na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju i Katar.

- Našim vojnim snagama je naređeno da ciljaju isključivo vojne baze koje Sjedinjene Američke Države koriste protiv naše zemlje - rekao je on i dodao da je Iran poslao "veoma jasnu poruku susednim državama da smo prijatelji i da pripadamo istoj porodici".

- Ali one ne bi trebalo da dozvole Sjedinjenim Državama da koriste njihovu teritoriju i objekte za napade na Iran - dodao je.

Euronews: Napadnuti aerodromi, hoteli i stambene zgrade

Novinari "Juronjuza" na terenu u Dubaijui Dohidokumentovali su napade za koje se tvrdi da ih je izveo Iran na civilne objekte, uključujući aerodrome, stambene zgrade i hotele. Bahreini je odbacio te tvrdnje, navodeći da one "nisu potvrđene".

On je rekao da je Iran bio "u kontaktu" sa državama Zaliva kako bi im objasnio šta je urađeno, a šta nije.

- Spremni smo da podelimo informacije o operacijama koje smo sproveli i merama koje smo preduzeli, a ako imaju bilo kakve dokaze, spremni smo da ih proverimo - rekao je.

Istovremeno je optužio SAD i Izrael da pokušavaju da podmetnu odgovornost Iranu.

- Bilo je mnogo slučajeva u kojima su Sjedinjene Države ili Izrael izvodili operacije u tim zemljama kako bi ih pripisali Iranu - tvrdi Bahreini.

Prema njegovim rečima, iranske vojne snage imaju jasna uputstva da ne gađaju civilne ciljeve u tim državama i da se fokusiraju isključivo na vojne baze.

Iran tvrdi da SAD koriste civilne lokacije za vojne svrhe

Bahreini je nagovestio i da američka vojska koristi pojedine civilne lokacije u regionu Zaliva u vojne svrhe.

- Ponekad američka vojska koristi lokacije koje deluju civilno, ali su zapravo vojni centri koje SAD koriste za napade na Iran - rekao je.

U tom slučaju, dodao je, takve lokacije postaju "legitimne mete za Iran".

Međutim, dopisnici "Juronjuza" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara navode da su proverili da pogođeni civilni objekti nemaju nikakve veze sa američkom ili izraelskom vojskom.

Dopisnik "Juronjuza" u Dubaiju morao je čak da potraži sklonište na aerodromu tokom napada. Na pitanje zašto bi SAD i Izrael napadali civilne ciljeve u regionu, Bahreini je odgovorio da bi cilj mogao biti "uvlačenje tih zemalja u rat".

Zemlje Zaliva osuđuju iranske napade

Sve države Zaliva koje su bile meta napada od početka sukoba više puta su saopštile da snažno "osuđuju ničim izazvane iranske napade" na njihovu teritoriju.

Komentari iranskog ambasadora dolaze samo nekoliko dana nakon što se predsednik Irana Masud Pezeškijan izvinio susednim državama u Zalivu zbog napada.

On je takođe rekao da su iranske oružane snage dobile instrukcije da "od sada ne napadaju susedne zemlje niti da ispaljuju rakete na njih, osim ako napad ne potekne iz tih država".

Ova izjava data je pre imenovanja novog ajatolaha Modžtabe Hamneija.

Iranski ambasador ne isključuje napade na Evropu

Od početka rata sa Iranom, sukob je počeo da se preliva i izvan Bliskog istoka. Britanska vojna baza na Kipru napadnuta je dronom tipa "šahed" iranske proizvodnje, dok je Turskapresrela dve iranske balističke rakete nakon što su ušle u vazdušni prostor NATO-a.

Bahreini je rekao da su iranske vlasti "odbacile vesti o bilo kakvom napadu u vazdušnom prostoru Turske".

Ipak, dodao je da će Iran, kao i u regionu Zaliva, napasti svaku bazu ili objekat koji se koristi za napade na Iran - čak i ako se nalazi u Evropi.

- Svaki objekat ili baza koji se koristi za napad na Iran predstavljaće legitimnu metu za naše vojne snage - rekao je Bahreini za "Juronjuz", ne isključujući mogućnost napada na evropskom tlu.

- Naše vojne snage će definisati svoju odbrambenu politiku u skladu sa nivoom i obimom pretnji koje su usmerene protiv naše zemlje.