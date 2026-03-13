Slušaj vest

Kina je danas saopštila da će donirati 200.000 dolara roditeljima učenica poginulih u vazdušnom napadu na osnovnu školu "Šadžare Tajebeh" u iranskom gradu Minabu, izveštava AFP.

Gardijan podseća da je američki predsednik Donald Tramp okrivio Iran za napad u Minabu u kojem je poginulo do 168 osoba, većinom devojčica uzrasta od sedam do 12 godina, ali da su geolociranje, video snimci, satelitski snimci i fragmenti pronađeni na licu mesta ukazali suprotno.

Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu saopštilo je da će Kinesko društvo Crvenog krsta donirati 200.000 dolara hitne humanitarne pomoći Iranskom društvu Crvenog polumeseca, ali i konkretno za "saučešće i nadoknadu štete" roditeljima poginulih učenica.

Guo Đijakun, portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Foto: WU HAO/EPA

Portparol ministarstva Guo Đijakun nazvao je napad "teškim kršenjem" međunarodnog humanitarnog prava.

- Napadi na škole i decu predstavljaju još teže kršenje međunarodnog humanitarnog prava i kose se sa suštinom ljudske savesti i morala. Kina je spremna da nastavi da pruža neophodnu pomoć Iranu u humanitarnom duhu kako bi podržala iranski narod u ovom teškom vremenu - rekao je Guo novinarima na redovnoj konferenciji za medije.

(Kurir.rs/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaU EKSPLOZIJI U TEHERANU UBIJENA "IRANSKA MAJKA", LARIDŽANI ŽIV! Glavni bezbednjak Irana: Očaj Izraela, Tramp nedovoljno pametan; NATO oborio RAKETU IZNAD TURSKE
kurir najnovija vest
PlanetaSTRADALA 4 AMERIČKA VOJNIKA U AVIONU PALOM U IRAKU! Oglasila se Centralna komanda, u toku spasilačka misija za preživelima, kažu da letelica NIJE OBORENA (FOTO)
x AP Hiro Komae.jpg
PlanetaRAKETOM "358" SKINULI AMERIČKOG STRATEŠKOG GIGANTA SA NEBA?! Totalna konfuzija nakon pada američkog vojnog aviona, oglasila se OPASNA IRAČKA GRUPA (FOTO/VIDEO)
stratotanker
Planeta"AMERIKA PRIZNALA DA BEZ RUSKE NAFTE NEMA STABILNOG TRŽIŠTA" Putinov izaslanik se oglasio nakon odluke SAD o privremenom ukidanju sankcija (FOTO)
Kiril Dmitrijev
PlanetaAMERIKA DOZVOLILA KUPOVINU RUSKE NAFTE! Trampova administracija: Odluka privremena zbog rata u Iranu i Kremlju neće doneti značajnu finansijsku korist (FOTO)
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska Sastanak (6).jpg