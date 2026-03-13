Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Države spremne, po potrebi, da obezbede vojnu pratnju plovilima kroz Ormuski moreuz, pa je zapretio da će SAD "vrlo žestoko udariti" na Iran tokom naredne nedelje, prenosi Fox News.

Upitan da li će SAD pomoći naftnim tankerima pri prolasku kroz ključni morski prolaz, Tramp je odgovorio potvrdno.

- Učinićemo to ako bude potrebno, ali, znajte, nadamo se da će se stvari odvijati jako dobro. Videćemo šta će se dogoditi - rekao je, ne navodeći dodatne detalje.

Svoje izjave je dao u intervjuu sa Brajanom Kilmeadeom, koji je delimično emitovan u emisiji "Fox & Friends".

- Udarićemo ih vrlo žestoko tokom naredne nedelje - dodao je Tramp.

Njegovi komentari dolaze u vreme kada se Sjedinjene Države i druge zemlje suočavaju sa rastućim cenama nafte i gasa. Američko-izraelski sukob ušao je u 14. dan, a cene nafte danas su se kretale blizu 100 dolara po barelu.

(Kurir.rs/Fox News/Preneo: V.M.)

