General Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba vojske SAD, saopštio je danas da je dvoje članova posade američkog nosača aviona "USS Džerald R. Ford" povređeno nakon požara na tom najvećem ratnom brodu na svetu.

Skaj njuz prenosi da je Kejn to kazao tokom konferencije za medije u Pentagonu.

Kejn se obratio novinarima zajedno sa Pitom Hegsetom, ministrom odbrane SAD, koji je podneo izveštaj o toku rata u Iranu.

- U mislima smo sa posadom koja je povređena u požaru - kazao je Kejn.

"USS Džerald R. Ford" obavlja operacije u Crvenom moru, nakon što je posle misije kod obala Venecuele prošlog meseca prebačen na Bliski istok.

Američka Ratna mornarica je saopštila da je gigantski nosač aviona i dalje "potpuno operativan" nakon požara za koji su naveli da nije uzrokovan borbenim dejstvima.