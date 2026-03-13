RASKOL U NAJAVI? DRUGI ČOVEK AMERIKE SE PROTIVIO NAPADU NA IRAN: Isplivali ŠOKANTNI detalji iz Bele kuće, Džej Di Vens nije bio za Trampovu vojnu akciju!
Potpredsednik SAD,Džej Di Vens, bio je skeptičan prema američkim napadima na Iran i odluke predsednika Donalda Trampa da pokrene rat, rekla su dva visoka zvaničnika Trampove administracije za Politico.
Vens, koji već dugo dovodi u pitanje američku intervenciju u inostranstvu, javno je branio Trampovu operaciju u Iranu. Ipak, zvaničnici Bele kuće otkrili su da je potpredsednik izneo svoje protivljenje pre donošenja odluke, otkrivajući detalje nakon meseci spekulacija da je Vens bio znatno suzdržaniji u vezi vojne akcije od Trampa.
- Vens je skeptičan, zabrinut za uspeh i jednostavno se protivi ratu protiv Irana - izjavio je visoki Trampov zvaničnik putem SMS poruke.
Drugi visoki zvaničnik dodao je da je Vens "tu da predsedniku i administraciji pruži sve perspektive o tome šta bi moglo da se desi iz različitih uglova, i on to čini. Ali kada se odluka donese, on je u potpunosti uz nju."
Vensova iskustva i suzdržani ton
Vensov dobro dokumentovani skepticizam prema američkom vojnom angažovanju, oblikovan kroz iskustvo služenja u Korpusu marinaca SAD u Iraku, zajedno sa njegovim suzdržanim tonom u vezi uspeha operacije, podstakli su spekulacije o mogućem raskolu između predsednika i potpredsednika.
Ovo nije prvi put da Vens deluje drugačije od Trampa u vezi američke vojne akcije. Kada su SAD bombardovale Huteranije prošle godine, Vens je u razgovoru putem Signal aplikacije sa drugim zvaničnicima administracije nazvao potez "greškom". Njegova istorija javnih izjava dokumentuje razloge zbog kojih nije u američkom interesu da se krene u rat sa Iranom.
Vensova uloga i razlike u stavovima sa Trampom
Primer političke podele između Trampa i Vensa pojavljuje se u trenutku kada Tramp planira zajedničku kandidaturu sa Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom - koji je javno više usklađen sa predsednikom u vezi Irana - na izborima 2028. godine.
Tramp je u ponedeljak takođe pomenuo razliku u stavovima, ali mu to nije smetalo.
- Vens je, rekao bih, filozofski malo drugačiji od mene. Mislim da je možda bio manje entuzijastičan da krenemo, ali je i dalje bio prilično entuzijastičan - rekao je Tramp novinarima u Mar-a-Lagu.
Vens nije detaljno objasnio tu "filozofsku" razliku, a njegovi saradnici nisu želeli da iznose detalje njegovih razmišljanja o vojnoj akciji.
Vensov skepticizam i javni stav
- Potpredsednik je bio u fokusu stalnih curenja informacija levo i desno, od ljudi koji pokušavaju da preliju svoje stavove na njega - rekla je portparolka Tejlor van Kirk.
- Zbog toga su objavljivani brojni nedosledni izveštaji o stavovima potpredsednika, što pokazuje da glavne medijske kuće nemaju pojma o čemu govore.
Portparolka Bele kuće Ana Keli dodala je da su "pokušaji da se napravi jaz između predsednika Trampa i potpredsednika Vensa potpuno pogrešni. Predsednik sluša razna mišljenja svog talentovanog tima za nacionalnu bezbednost i na kraju donosi odluke u najboljem interesu naše zemlje i bezbednosti. Potpredsednik Vens je ogroman resurs predsedniku i celoj administraciji."
Osoba upoznata sa Vensovim razmišljanjima rekla je da je potpredsednik video potrebu za brzim udarom, jer bi odlaganje moglo izazvati američke žrtve zbog mogućih curenja vojnih planova.
Vens podržava Trampa, ali sa rezervom
U prvoj godini drugog mandata Trampa, Vens je često davao glas skepticima vojne akcije. Nakon bombardovanja iranskih nuklearnih objekata u junu i hapšenja bivšeg lidera Venecuele, Nikolasa Madura, Vens je branio poteze na društvenim mrežama, ali je priznao zabrinutost Amerikanaca "koji su u pravu da se brinu zbog stranog uplitanja".
Od početka napada, Vens je održavao javnu liniju podrške predsednikovim vojnim ciljevima bez eha Trampove trijumfalne retorike, poput Trampove izjave u sredu da "smo pobedili" u ratu.
- Tramp neće uvući SAD u višegodišnji konflikt bez kraja na vidiku i bez jasnog cilja - rekao je Vens za Fox News 2. marta, tvrdeći da će "jednostavan" cilj uništenja iranskog nuklearnog kapaciteta sprečiti SAD da zapadnu u zamke poput Iraka ili Avganistana.
Dugogodišnja skepsa prema intervenciji
Iako sada otvoreno podržava napade, Vens ima istoriju skeptičnog stava prema američkoj intervenciji u inostranstvu, posebno u Iranu.
Dva dana pre nego što je Tramp pokrenuo napade, rekao je za Washington Post da sebe vidi kao "skeptika prema stranim vojnim intervencijama" i da "svi više volimo diplomatsku opciju".
Dve godine ranije, kao potpredsednički kandidat, rekao je u podkastu Tima Dilona da je "naš interes, mislim, da ne ulazimo u rat sa Iranom" i da bi to predstavljalo "ogromno rasipanje resursa" i "vrlo skupo za našu zemlju".