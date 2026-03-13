nije se slagao sa trampom

Slušaj vest

Vens, koji već dugo dovodi u pitanje američku intervenciju u inostranstvu, javno je branio Trampovu operaciju u Iranu. Ipak, zvaničnici Bele kuće otkrili su da je potpredsednik izneo svoje protivljenje pre donošenja odluke, otkrivajući detalje nakon meseci spekulacija da je Vens bio znatno suzdržaniji u vezi vojne akcije od Trampa.

- Vens je skeptičan, zabrinut za uspeh i jednostavno se protivi ratu protiv Irana - izjavio je visoki Trampov zvaničnik putem SMS poruke.

Drugi visoki zvaničnik dodao je da je Vens "tu da predsedniku i administraciji pruži sve perspektive o tome šta bi moglo da se desi iz različitih uglova, i on to čini. Ali kada se odluka donese, on je u potpunosti uz nju."

1/10 Vidi galeriju Džej Di Vens i Donald Tramp Foto: AP Susan Walsh, AP Alex Brandon, AP Kevin Lamarque

Vensova iskustva i suzdržani ton

Vensov dobro dokumentovani skepticizam prema američkom vojnom angažovanju, oblikovan kroz iskustvo služenja u Korpusu marinaca SAD u Iraku, zajedno sa njegovim suzdržanim tonom u vezi uspeha operacije, podstakli su spekulacije o mogućem raskolu između predsednika i potpredsednika.

Ovo nije prvi put da Vens deluje drugačije od Trampa u vezi američke vojne akcije. Kada su SAD bombardovale Huteranije prošle godine, Vens je u razgovoru putem Signal aplikacije sa drugim zvaničnicima administracije nazvao potez "greškom". Njegova istorija javnih izjava dokumentuje razloge zbog kojih nije u američkom interesu da se krene u rat sa Iranom.

1/3 Vidi galeriju Džej Di Vens na komemoraciji Čarliju Kirku u Arizoni održao je snažan govor u čast svog ubijenog saveznika i prijatelja. Foto: John Locher/AP

Vensova uloga i razlike u stavovima sa Trampom

Primer političke podele između Trampa i Vensa pojavljuje se u trenutku kada Tramp planira zajedničku kandidaturu sa Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom - koji je javno više usklađen sa predsednikom u vezi Irana - na izborima 2028. godine.

Tramp je u ponedeljak takođe pomenuo razliku u stavovima, ali mu to nije smetalo.

- Vens je, rekao bih, filozofski malo drugačiji od mene. Mislim da je možda bio manje entuzijastičan da krenemo, ali je i dalje bio prilično entuzijastičan - rekao je Tramp novinarima u Mar-a-Lagu.

Vens nije detaljno objasnio tu "filozofsku" razliku, a njegovi saradnici nisu želeli da iznose detalje njegovih razmišljanja o vojnoj akciji.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp u sobi za krizne situacije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, AFP / AFP / Profimedia, Shutterstock

Vensov skepticizam i javni stav

- Potpredsednik je bio u fokusu stalnih curenja informacija levo i desno, od ljudi koji pokušavaju da preliju svoje stavove na njega - rekla je portparolka Tejlor van Kirk.

- Zbog toga su objavljivani brojni nedosledni izveštaji o stavovima potpredsednika, što pokazuje da glavne medijske kuće nemaju pojma o čemu govore.

Portparolka Bele kuće Ana Keli dodala je da su "pokušaji da se napravi jaz između predsednika Trampa i potpredsednika Vensa potpuno pogrešni. Predsednik sluša razna mišljenja svog talentovanog tima za nacionalnu bezbednost i na kraju donosi odluke u najboljem interesu naše zemlje i bezbednosti. Potpredsednik Vens je ogroman resurs predsedniku i celoj administraciji."

Osoba upoznata sa Vensovim razmišljanjima rekla je da je potpredsednik video potrebu za brzim udarom, jer bi odlaganje moglo izazvati američke žrtve zbog mogućih curenja vojnih planova.

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Vens podržava Trampa, ali sa rezervom

U prvoj godini drugog mandata Trampa, Vens je često davao glas skepticima vojne akcije. Nakon bombardovanja iranskih nuklearnih objekata u junu i hapšenja bivšeg lidera Venecuele, Nikolasa Madura, Vens je branio poteze na društvenim mrežama, ali je priznao zabrinutost Amerikanaca "koji su u pravu da se brinu zbog stranog uplitanja".

Od početka napada, Vens je održavao javnu liniju podrške predsednikovim vojnim ciljevima bez eha Trampove trijumfalne retorike, poput Trampove izjave u sredu da "smo pobedili" u ratu.

- Tramp neće uvući SAD u višegodišnji konflikt bez kraja na vidiku i bez jasnog cilja - rekao je Vens za Fox News 2. marta, tvrdeći da će "jednostavan" cilj uništenja iranskog nuklearnog kapaciteta sprečiti SAD da zapadnu u zamke poput Iraka ili Avganistana.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dugogodišnja skepsa prema intervenciji

Iako sada otvoreno podržava napade, Vens ima istoriju skeptičnog stava prema američkoj intervenciji u inostranstvu, posebno u Iranu.

Dva dana pre nego što je Tramp pokrenuo napade, rekao je za Washington Post da sebe vidi kao "skeptika prema stranim vojnim intervencijama" i da "svi više volimo diplomatsku opciju".