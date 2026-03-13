Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku uključili su se u rat u regionu koji je započet američkim i izraelskim udarima na Teheran. Međutim, jemenski pobunjenici Huti, dobro naoružani i sposobni da napadaju zalivske susede i prouzrokuju velike poremećaje u pomorskoj navigaciji oko Arapskog poluostrva, još se nisu uključili u sukob.

Ko su Huti?

Huti su vojno-politički i verski pokret predvođen porodicom Huti i baziran u severnom Jemenu. Pripadaju zajdijskoj sekti šiitskog islama.

Huti imaju istoriju gerilskog ratovanja sa jemenskom vojskom, ali su nakon "Arapskog proleća" 2011. godine proširili svoju moć i izgradili bliže veze sa Iranom. Iskoristivši nestabilnost u zemlji, grupa je 2014. godine zauzela glavni grad Sanu.

Sledeće godine, Saudijska Arabija je predvodila koaliciju arapskih država u vojnoj intervenciji kako bi pokušala da ukloni grupu.

Huti su demonstrirali značajne raketne sposobnosti, napadajući naftne objekte i vitalnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Posle godina borbi koje su dovele do jedne od najgorih humanitarnih kriza na svetu, Ujedinjene nacije su 2022. godine posredovale u primirju između sukobljenih strana u Jemenu, koje je od tada očuvano.

Napadi u Crvenom moru

Posle napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo razornu izraelsku vojnu kampanju u Gazi, Huti su počeli da gađaju međunarodne brodove u Crvenom moru, navodeći da to čine u znak podrške Palestincima.

Takođe su ispaljivali dronove i rakete na Izrael, koji je odgovorio vazdušnim udarima na ciljeve Huta. SAD su takođe izvele udare protiv Huta. Napadi Huta su prestali posle primirja između Izraela i Hamasa u oktobru 2025. godine.

Zašto još nisu ušli u rat?

Dana 5. marta, lider Huta, Abdul Malik al-Huti izjavio je da je njegova grupa spremna da udari u bilo kom trenutku.

- Što se tiče vojne eskalacije i akcije, naši prsti su na obaraču u svakom trenutku ako situacija to zahteva - rekao je u televizijskom obraćanju.

Međutim, za razliku od libanskog Hezbolaha i iračkih naoružanih grupa, Huti još nisu dali zvaničnu objavu da se uključuju u rat. Verska doktrina Huta ne priznaje iranskog vrhovnog vođu na isti način kao što to čine Hezbolah i iračke grupe.

Dok Iran promoviše Hute kao deo svoje regionalne "Osovine otpora", stručnjaci za Jemen kažu da je pokret primarno motivisan domaćim agendom, iako deli političku sličnost sa Iranom i Hezbolahom.

Amerika tvrdi da je Iran naoružao, finansirao i obučavao Hute uz pomoć Hezbolaha. Huti poriču da su iranski posrednici i kažu da razvijaju sopstveno oružje.

Šta bi mogli da urade?

Posmatrači su podeljeni oko toga koji bi potez Huti mogli da povuku, budući da su poznati po nepredvidivosti.

Neke diplomate i analitičari smatraju da su možda već izveli pojedinačne napade na ciljeve u susednim državama, mada Rojters nije mogao da potvrdi te tvrdnje.

Drugi kažu da Huti čuvaju svoje resurse za povoljan trenutak da uđu u sukob, u koordinaciji sa Iranom, kako bi izvršili maksimalni pritisak.

Zatvaranje Ormuskog prolaza za izvoz energenata iz zalivskih arapskih zemalja i prelazak na veću zavisnost od Crvenog mora mogao bi da im pruži takvu priliku.