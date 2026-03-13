Demontaža najdubljeg iranskog nuklearnog bunkera mogla bi biti ključ za okončanje rata, ali analitičari upozoravaju da bi njegovo potpuno uništenje moglo zahtevati slanje specijalnih snaga u Islamsku Republiku.

Prema zapadnim obaveštajnim izvorima, objekat pod kodnim nazivom "Pickaxe Mountain" nalazi se blizu Natanza i više od 100 metara ispod planine. Ova dubina je čak veća od postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Fordou, koje su Sjedinjene Američke Države pogodile prošlog leta.

Uprkos američkim i izraelskim vazdušnim napadima tokom "12-dnevnog rata" prošlog leta, Teheran je uspeo da ponovo utvrdi svoje baze.

Donald Tramp je jasno stavio do znanja da sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje ostaje glavni prioritet, jer trenutno poseduje više od 400 kilograma uranijuma obogaćenog na 60%. To je dovoljno da se, kako su naveli, uz minimalnu dodatnu obradu, napravi najmanje 11 nuklearnih bombi.

Utvrđene mete i diplomatski ćorsokak

Veruje se da je nuklearni materijal raspoređen između Fordoa i kompleksa u Isfahanu. Istovremeno, istraživački centar "Foundation for Defense of Democracies" (FDD) navodi da je od 2020. godine u izgradnji novo postrojenje za obogaćivanje uranijuma na lokaciji "Pickaxe Mountain", samo oko 1,6 kilometara od postrojenja u Natanzu.

Koliko je sve obavijeno tajnom pokazuje i incident sa Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), kojem su iranske vlasti odgovorile da ga se to "ne tiče", kada je zatražio informacije o radovima na toj lokaciji.

Mogućnost kopnene operacije

Andrea Striker, zamenica direktora programa za neširenje oružja i istraživačka saradnica u FDD-u, za New York Post tvrdi da se rat ne može smatrati uspešnim bez obezbeđivanja lokacije na "Pickaxe Mountain".

"Moraju neutralisati utvrđenje i zapleniti ili uništiti zalihe visoko obogaćenog uranijuma pre nego što se završe glavne borbene operacije", upozorava Striker.

Pošto je iranski nuklearni program pokazao izuzetnu otpornost na vazdušne napade, slanje kopnenih snaga deluje kao jedino definitivno rešenje.

Donald Tramp, iako za sada izbegava slanje trupa, ostavio je tu mogućnost otvorenom za budućnost: "U nekom trenutku bismo to mogli da uradimo. Sada to nismo uradili, možda ćemo kasnije", rekao je novinarima prošlog vikenda.

Nedavni napad na postrojenje Taleghan prošlog četvrtka mogao bi nagovestiti novu fazu operacija. Anika Ganzeveld iz "American Enterprise Institute" navela je da su, pošto su iranski odbrambeni sistemi i lansirne platforme ozbiljno oštećeni, Sjedinjenim Državama i Izraelu otvorena vrata da direktno ciljaju srž teheranskog nuklearnog programa.