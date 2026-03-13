Slušaj vest

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro, koji služi zatvorsku kaznu, hospitalizovan je danas bolnici u Braziliji na odeljenju intenzivne nege pošto mu je dijagnostikovana upala pluća, objavila je Bolsonarova supruga Mišel.

Ona je na društvenim mrežama podelila medicinsku belešku iz bolnice DF Star, preneo je Rojters.

Bolsonaro je rano jutros prebačen u bolnicu sa visokom temperaturom i groznicom.

On je prošle godine osuđen na 27 godina i tri meseca zatvora pošto je prethodno proglašen krivim za planiranje vojnog puča.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaBOLSONARO SE SA OVIM MUČIO 9 MESECI, SADA JE HITNO OPERISAN: Kroz 48 sati zakazan još jedan zahvat, razlog je NEVEROVATAN!
Žair Bolsonaro
PlanetaUČESTVOVALI U ZAVERI: Sud izdao nalog za kućni pritvor za deset osoba povezanih sa Bolsonarom
zair-bolsonaro.jpg
PlanetaBOLSONARO PODRŽAO SINA ZA PREDSEDNIKA BRAZILA: "Ne dozvolimo da se volja naroda ućutka"
Žair Bolsonaro
PlanetaPREDSEDNIK BRAZILA KATEGORIČAN: Staviću veto na zakon o smanjenju kazne Bolsonaru
-lula-da-silva-epa-andre-borges.jpg