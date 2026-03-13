ŽAIR BOLSONARO U BOLNICI: Bivšem brazilskom predsedniku dijagnostikovana upala pluća
Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro, koji služi zatvorsku kaznu, hospitalizovan je danas bolnici u Braziliji na odeljenju intenzivne nege pošto mu je dijagnostikovana upala pluća, objavila je Bolsonarova supruga Mišel.
Ona je na društvenim mrežama podelila medicinsku belešku iz bolnice DF Star, preneo je Rojters.
Bolsonaro je rano jutros prebačen u bolnicu sa visokom temperaturom i groznicom.
On je prošle godine osuđen na 27 godina i tri meseca zatvora pošto je prethodno proglašen krivim za planiranje vojnog puča.
Kurir.rs/Agencije
