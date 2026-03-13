SAD tvrde da Iran ima aterijal dovoljan za više od 10 nuklearnih bombi

Američki predsednik Donald Tramp odbio je tokom telefonskog razgovora ove nedelje ponudu ruskog predsednika Vladimira Putina da se iranski obogaćeni uranijum prebaci u Rusiju kao deo sporazuma o okončanju rata koji Sjedinjene Američke Države i Izrael vode protiv Teherana, objavio je danas Aksios, pozivajući se na izvore.

Neimenovani izvorin su naveli da je Putin taj predlog izneo tokom telefonskog razgovora sa Trampom u ponedeljak, ali da ga je američki predsednik odbio.

Američki portal navodi da obezbeđivanje iranskih 450 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto, koji bi u roku od nekoliko nedelja mogao da se pretvori u materijal za nuklearno oružje i dovoljan je za više od 10 nuklearnih bombi, jedan je od ključnih ratnih ciljeva SAD i Izraela.

Teoretski, navodi Aksios, Putinov predlog mogao bi da omogući uklanjanje iranskih nuklearnih zaliha bez raspoređivanja američkih ili izraelskih kopnenih snaga.

Rusija je već nuklearna sila, a u okviru sporazuma o iranskom nuklearnom programu iz 2015. godine već je skladištila iranski niskoobogaćeni uranijum, zbog čega spada među retke zemlje koje imaju tehničke kapacitete da prihvate takav materijal, dodaje portal.

Prema navodima neimenovanih izvora, Putin je tokom razgovora sa Trampom u ponedeljak izneo više ideja za okončanje rata između SAD i Irana, među kojima je bio i predlog o prebacivanju uranijuma.

"Ovo nije prvi put da je takva ideja izneta. Do sada nije prihvaćena. Stav SAD je da moramo da vidimo da je uranijum obezbeđen", rekao je američki zvaničnik za Aksios.

Rusija je slične predloge iznosila i tokom pregovora SAD i Irana o nuklearnom programu u maju, pre nego što su SAD i Izrael u junu napali iranska nuklearna postrojenja, kao i u nedeljama koje su prethodile početku sadašnjeg rata, podseća portal.

Tokom poslednje runde pregovora pre izbijanja sukoba, Iran je odbacio ideju o prebacivanju uranijuma i predložio da se on razredi u samom Iranu pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), ali se ne zna da li bi Teheran sada prihvatio takav predlog, navodi američki portal.

Američki zvaničnik je naveo da Tramp razgovara sa svim liderima, uključujući kineskog predsednika Si Đinpinga, Putina i evropske lidere i da je spreman na dogovor, ali samo ukoliko je on povoljan za SAD.

U međuvremenu, SAD i Izrael razmatrali su i mogućnost slanja specijalnih snaga u Iran u kasnijoj fazi rata kako bi obezbedili iranske nuklearne zalihe, navodi Aksios.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je na konferenciji za novinare da SAD imaju "više opcija" za preuzimanje kontrole nad visokoobogaćenim iranskim uranijumom, uključujući mogućnost da Iran dobrovoljno preda zalihe.

U intervjuu za Foks radio, Tramp je ipak nagovestio da obezbeđivanje tog materijala trenutno nije prioritet.

"Nismo fokusirani na to, ali u nekom trenutku mogli bismo da budemo", rekao je Tramp.

On je, takođe, prvi put priznao da Rusija pomaže Iranu u ratu, nakon izveštaja da Moskva dostavlja obaveštajne podatke za gađanje američkih snaga.

"Mislim da im Putin možda malo pomaže. A verovatno misli da mi pomažemo Ukrajini", rekao je Tramp i dodao da bi isto mogla da tvrdi i Kina.