Dronovi su pogodili Krasnodarski kraj u Rusiji tokom noći 14. marta, pogodivši rafineriju nafte Afipski i izazvali veliki požar, prema ruskim medijima i lokalnim zvaničnicima.

Eksplozije i aktivirana protivvazdušna odbrana

Stanovnici su prijavili da su čuli desetine eksplozija koje su počele oko 1 sat ujutru po lokalnom vremenu, dok su se aktivirali sistemi protivvazdušne odbrane i sirene su se oglasile širom regiona.

Lokalne vlasti su saopštile da je rafinerija oštećena, navodno od pada ostataka drona, dodajući da prema poslednjim informacijama nije bilo prijavljenih žrtava.

Prema izveštajima, udar je pogodio ključnu jedinicu za preradu u postrojenju, izazvavši veliki požar i izazvavši curenje gasa iz obližnjeg nadvožnjaka.

Meta jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije

Rafinerija Afipski – jedna od najvećih na jugu Rusije – više puta je bila meta u prethodnim napadima dronovima.

Postrojenje godišnje prerađuje oko 6,25 miliona tona nafte, što čini 2,1% ruske proizvodnje rafinerija.

Ruske vlasti su takođe prijavile poseban napad dronom na postrojenje Port Kavkaz u Krasnodarskom kraju, gde su tri osobe povređene, a tehnički brod je oštećen nakon što su ostaci drona pali na kompleks dokova.

Ruska rafinerija nafte Afipski u Krasnodarskom kraju Foto: Shutterstock

Napadi prijavljeni i u Samarskoj oblasti

Luka Kavkaz, koja se nalazi na Čuškoj kosi u Kerčkom moreuzu, jedna je od najvećih putničkih luka u Rusiji.

Njen glavni zadatak je da opslužuje Kerčki trajektni prelaz na Krimu.

Lokalni stanovnici su takođe prijavili još jedan napad dronom u gradu Toljatiju u Samarskoj oblasti Rusije, usmeren na hemijski pogon KujbiševAzot, iako obim štete tamo ostaje nejasan.

Ukrajina rutinski izvodi duboke napade na vojne i industrijske objekte u Rusiji, prvenstveno oslanjajući se na dronove domaće proizvodnje.