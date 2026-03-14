UŽAS U IZRAELU! Iranska raketa raznela STAMBENU ZGRADU, horor prizor na mestu udara (FOTO/VIDEO)
Tokom noći iranska raketa pogodila je stambeno naselje u centralnom Izraelu, u blizini grada Šoham, oštetivši zgradu i potpuno uništivši njen krov, saopštila je izraelska vojska.
Iranska raketa pogodfila stambenu zgradu u Šohamu u Izraelu Foto: ABIR SULTAN/EPA
Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da su tokom noći otkrivene iranske rakete usmerene prema Izraelu.
Hitne službe nalaze se na licu mesta i procenjuju obim štete.
Za sada nema izveštaja o povređenima.
Sva dešavanja o ratu Irana sa SAD i Izraelom možete pratiti uživo u našem BLOGU.
