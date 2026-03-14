Tokom noći iranska raketa pogodila je stambeno naselje u centralnom Izraelu, u blizini grada Šoham, oštetivši zgradu i potpuno uništivši njen krov, saopštila je izraelska vojska.

Iranska raketa pogodila stambenu zgradu u Šohamu u Izraelu

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da su tokom noći otkrivene iranske rakete usmerene prema Izraelu.

Hitne službe nalaze se na licu mesta i procenjuju obim štete.

Za sada nema izveštaja o povređenima.

