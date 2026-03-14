GORI KLJUČNA NAFTNA LUKA U EMIRATIMA! Iran zadao težak udarac, brutalan napad dronovima na glavni centar za snabdevanje brodova gorivom (VIDEO)
Veliki požar izbio je u naftnoj luci Fudžejra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon iranskog napada dronom.
Vlasti su saopštile da je protivvazdušna odbrana presrela letelicu, a delovi su pali na područje luke.
Vlada emirata Fudžejra saopštila je da lokalna civilna zaštita radi na gašenju požara, koji je izazvan „padajućim ostacima nakon uspešnog presretanja drona od strane protivvazdušne odbrane“.
Vlasti su saopštile da u incidentu nije bilo povređenih.
Blumberg je ranije izvestio da su neke operacije utovara nafte u luci Fudžejra privremeno obustavljene nakon napada dronom i požara.
Jedna od ključnih naftnih luka u regionu
Fudžejra je jedno od najvećih skladišta nafte na Bliskom istoku i ključno mesto za snabdevanje brodova gorivom.
Luka se nalazi u Omanskom zalivu, a ne u Persijskom zalivu, što znači da brodovi koji tamo pristaju ne moraju da prolaze kroz Ormuski moreuz.
Tesnac, kroz koji prolazi veliki deo svetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za brodarstvo od početka rata pre dve nedelje.
Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se diže iz kompleksa na istočnoj obali UAE.
Iran preti napadima na mete u UAE
Napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda saopštila da su američki interesi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući luke, dokove i vojne objekte, postali legitimne mete.
Teheran je objavio ovu odluku nakon američkih udara na iransko ostrvo Harg, ključnu tačku za izvoz iranske nafte i vitalni deo iranske ekonomije.
(Kurir.rs/Index.hr)