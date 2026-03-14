BUKTI RAT IZMEĐU IRANSKIH KOMŠIJA! Izvedeni žestoki udari sa obe strane, GORE sela i gradovi, sve više MRTVIH! Stiglo upozorenje: "Prešli ste crvenu liniju"
Predsednik Pakistana, Asif Ali Zardari, upozorio je danas avganistansku talibansku vladu da je "prešla crvenu liniju" pokretanjem napada dronovima na civilna područja u Pakistanui rekao da je administracija u Kabulu na sebe navukla "teške posledice".
Pakistanske vlasti su saopštile da su njihove snage presrele dronove lansirane juče, ali da je od palih šrapnela povređeno dvoje dece u gradu Kveta i dve osobe u drugim delovima zemlje.
Avganistanska vlada je juče optužila Pakistan za izvođenje vazdušnih napada na Kabuli druga područja u na istoku zemlje, navodeći da je najmanje šest civila poginulo, a 15 povređeno.
Pakistan je negirao da je ciljao civile, navodeći da su njegove operacije usmerene na pakistanske talibane (TTP), za koje Islamabad sumnja da traže utočište u Avganistanu i sarađuju sa njihovim talibanima.
Portparol avganistanske vlade Zabihulah Mudžahid rekao je da su pakistanski avioni takođe pogodili skladišta goriva privatne avio-kompanije "Kam Er" u blizini aerodroma u Kandaharu, za koju je rekao da snabdeva civilne i letove Ujedinjenih nacija (UN).
Pakistan i Avganistan međusobno ciljaju vojne objekte od kraja februara, kada je Kabul saopštio da je napao pakistanske položaje kao odgovor na pogranične napade Islamabada. Obe strane tvrde da su drugoj nanele velike gubitke.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)