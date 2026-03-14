Pre skoro nedelju dana, pošto je imenovan za vrhovnog vođu Irana, Modžtaba Hamnei i dalje se nije pojavio u javnosti, a njegovo odsustvo u vreme otvorenog vojnog sukoba sa SAD i Izrael otvara ključno pitanje: ko zapravo upravlja zemljom?

Iranci ga još nisu ni videli ni čuli, a prvu poruku koja mu se pripisuje u četvrtak pročitao je spiker na državnoj televiziji. Nije se pojavio ni sledećeg dana, na svoj prvi petak kao vođa i na Dan Al Kudsa, kada se iranski vrhovni vođa tradicionalno obraća javnosti, piše CNN.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je za CNN da je Modžtaba zadobio prelom stopala, povredu levog oka i manje posekotine na licu tokom američko-izraelskog bombardovanja pre skoro dve nedelje. U istom talasu napada ubijeni su njegov otac i najviši vojni komandanti.

Sin iranskog predsednika Masud Pezeškijan, koji je vladin savetnik, kasnije je potvrdio da je Modžaba povređen, ali da je na sigurnom i da se oseća dobro. Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je, bez pružanja dokaza, da je novi vođa "verovatno unakažen", dok je Izrael ranije poručio da će svaki novi vrhovni vođa biti meta.

Njegovo odsustvo nije umanjilo žar pristalica režima, od kojih su hiljade izašle na ulice da pokažu lojalnost.

Zakletva vernosti postala je glavni slogan okupljanja dok režim pokušava da konsoliduje podršku masovnim demonstracijama, posebno u poslednjim danima svetog meseca Ramazan. Ipak, nepojavljivanje novog vođe naglašava promenljivu prirodu moći u Islamskoj Republici, gde su institucije i bezbednosni aparat možda važniji od pojedinca na vrhu.

Vođa iz senke

Verski govornici koje podržava država koristili su propovedi kako bi podstakli sledbenike na iskazivanje odanosti. Uticajni klerik Mahmud Karimi otišao je toliko daleko da je Hamneijevu neuhvatljivost predstavio kao vrlinu, a ne slabost, rekavši: "Činjenica da ga niko nikada nije video dovoljno govori o njegovom karakteru".

Među kritičarima režima, nepostojanje novog vođe izazvalo je podsmeh. Društvenim mrežama masovno su se proširile fotomontaže Modžtabe Hamneija kao kartonske figure na mestu moći, uz brojne mimove koji ismevaju misteriju oko njegovog boravišta.

Pošto postoji vrlo malo potvrđenih snimaka novog vođe, državni mediji i profili na društvenim mrežama koji podržavaju vlast počeli su da šire video-snimke generisane veštačkom inteligencijom kako bi podstakli podršku. "Zovu ga AI vrhovni vođa", podrugljivo je rekao jedan stanovnik Teherana.

Ti video-snimci prikazuju novog vođu kako drži govore pred velikim masama ili stoji pored oca u ključnim trenucima – prizori koji se nikada nisu dogodili. Druge slike generisane veštačkom inteligencijom prikazuju starijeg Alija Hamneija kako sinu predaje plašt revolucije ili Modžtabu kako grli ubijenog iranskog generala Kasem Solejmani.

Kultura oblikovana mitom i istorijom

Modžtaba Hamnei proveo je skoro četiri decenije vlasti svog oca delujući iza kulisa i retko se pojavljivao u javnosti.

Njegov iznenadni uspon tokom rata, zajedno s neizvesnošću oko mesta boravka, priziva slike duboko ukorenjene u mitologiji Islamske Republike i šiitskoj teologiji na kojoj se ona zasniva. Istoričar Araš Azizi sa univerziteta Jejl kaže da je ubistvo starijeg Hamneija režimu poslužilo kao korisna šiitska ikonografija.

"Režim će prirodno pokušati da koristi slične motive i za Modžtabu, čiji status sina 'mučeničkog imama', koji je i sam ranjen, podseća na šiitske svece iz Bitka kod Karbale", rekao je Azizi.

Iransku političku kulturu oblikovale su i decenije ratova i kriza, posebno osmogodišnji Iransko‑irački rat, koji je počeo 1980. i odneo stotine hiljada života. To iskustvo naučilo je mnoge pristalice režima da razumeju ograničenja koja rat nameće, pa se čini da su spremni da čekaju pojavljivanje novog vođe.