Pošto je prošle godine zbog posla propustila ćerkin rođendan, Samanta C. je želela da ove godine priredi svojoj ćerki Ajsli (9) veoma posebnu zabavu. Pozvala je ćerkine prijatelje u lokalni Ajslinin omiljeni restoran, u malom teksaškom gradu Kingsvil, ali je usledio hladni tuš kada se proslava približila.

- Bila je potpuno uzbuđena, stalno je pitala da li ćemo završiti sa ukrašavanjem kada ljudi stignu - rekla je majka za lokalne medije.

Naime, bila je subota, 28. februar, ali čak ni 30 minuta nakon zvaničnog početka proslave, osim nekoliko članova porodice, niko od pozvanih gostiju se nije pojavio. Samanta je uložila mnogo truda u pripreme, detaljno ukrašavajući mesto održavanja i organizujući grickalice, igre, torte za svoju slavljenicu.

- Osećala sam se kao da sam podbacila - rekla je majka Samanta, sećajući se.

Oni su spasili dan! I proslavu

Ipak, usledilo je iznenađenje!

Umesto da odustane i prepusti se samosažaljenju, Samanta je objavila zahtev na društvenim mrežama: Da li bi neko želeo da proslavi sa njenom ćerkom?

I zaista, građane Kingsvila nije trebalo dvaput pitati. Objava u Fejsbuk grupi "Kingsville Community Help" (pomoć zajednici Kingsvil, prim. aut.), sa 23.000 članova, odmah je postala viralna.

Majka je bila dirnuta do suza

Ubrzo je restoran "pucao po šavovima", rekla je Samanta lokalnoj novinskoj stanici, koja je ubrzo nakon toga intervjuisala porodicu.

- Bože moj, ako dođu svi koje poznajem, jednostavno ne mogu sve ovo da priuštim - pomislila je, već očekujući račun restorana koji se nadovezuje i dodala:

- Nakon 38 komentara i 81 reakcije, obrisala sam objavu jer je ceo Kingsvil bio na nogama - objasnila je u novoj objavi nakon rođendanske zabave, koja je pokazala njenu ćerku kako raspakuje brojne poklone.

Šta Samanta nije očekivala: Mnogi njeni komšije i poznanici su doneli poklone uprkos kratkom obaveštenju.

Njena ćerka Ajsli je dobila puno igračaka, koje su je učinile srećnom.

- Mislim da je prošlo odlično, možda čak i malo bolje od odličnog - rekla je Ajsli na pitanje kako je prošla njena rođendanska proslava.