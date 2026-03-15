Holandske vlasti traže dve osobe osumnjičene za eksploziju u noći između petka i subote kod jedne jevrejske škole u Amsterdamu posle sličnih napada na sinagoge u Liježu i Roterdamu. Ranije je bilo objavljeno da se na osnovu snimka kamere obezbeđenja traga za samo jednom osobom.

Gradsko veće je navelo da je eksplozija oštetila spoljni zid škole u ​​okrugu Bujtenveldert. Policija je navela da su dva napadača došla do škole skuterom, jedan je "postavio neki predmet" uz zid škole, a detonacija se dogodila dok su odlazili. Gradonačelnica Femke Halsema rekla je da Jevreji u Amsterdamu osećaju "i strah, i gnev" i da su sve češće meta antisemitizma.

"To je neprihvatljivo. Škola mora biti mesto gde deca mogu bezbedno da uče. Amsterdam mora biti mesto gde Jevreji mogu bezbedno da žive", rekla je ona.

Bezbednost oko jevrejskih škola i drugih lokaliteta pojačana je od eksplozije u blizini sinagoge u Liježu i druge koja je u petak izazvala manji požar na ulazu u sinagogu u Roterdamu.

"Dve noći uzastopno, kukavički napad eksplozivom na jevrejske zgrade: Prvo u Roterdamu, sada u Amsterdamu", objavio je na Iksu (X) ministar pravde i bezbednosti Holandije David van Vil.

On je naveo da "bezbednost jevrejskih institucija ima našu punu pažnju" i da je istraga u toku.