Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio danas da novoizabrani vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei normalno obavlja svoje dužnosti, odbacujući tvrdnje iz Vašingtona da je ranjen, dodajući da je politički sistem zemlje stabilan i ukorenjen u društvu.

Arakči je u intervjuu za američki MS Now (bivši MSBNC) odbacio tvrdnje američkog ministra odbrane Pita Hegseta da je Hamnei ranjen, teško povređen i "verovatno unakažen".

- Oni iznose mnogo takvih tvrdnji. Juče su, na primer, govorili da su svi iranski zvaničnici u bunkerima. Istovremeno je ceo svet mogao da vidi našeg predsednika, predsednika parlamenta, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i druge zvaničnike na ulicama među građanima koji su demonstrirali - rekao je Arakči.

On je naglasio da nema nikakvih problema u vezi sa zdravstvenim stanjem novog vrhovnog vođe.

- Mislim da će uskoro svi videti da nema nikakvih problema sa novim vrhovnim vođom. On je juče uputio svoju poruku i obavlja svoje dužnosti u skladu sa ustavom Islamske Republike Irana. On će nastaviti da obavlja te dužnosti - rekao je Arakči za američku televiziju.

Arakči je istakao da je politički sistem Islamske Republike stabilan i duboko ukorenjen u društvu.

- Naš sistem ne zavisi od jedne osobe ili male grupe ljudi. Islamska Republika je dobro uspostavljen politički sistem i državne institucije funkcionišu. Sve je na svom mestu - istakao je on.