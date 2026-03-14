Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio danas da novoizabrani vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei normalno obavlja svoje dužnosti, odbacujući tvrdnje iz Vašingtona da je ranjen, dodajući da je politički sistem zemlje stabilan i ukorenjen u društvu.

Arakči je u intervjuu za američki MS Now (bivši MSBNC) odbacio tvrdnje američkog ministra odbrane Pita Hegseta da je Hamnei ranjen, teško povređen i "verovatno unakažen".

Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran

- Oni iznose mnogo takvih tvrdnji. Juče su, na primer, govorili da su svi iranski zvaničnici u bunkerima. Istovremeno je ceo svet mogao da vidi našeg predsednika, predsednika parlamenta, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i druge zvaničnike na ulicama među građanima koji su demonstrirali - rekao je Arakči.

On je naglasio da nema nikakvih problema u vezi sa zdravstvenim stanjem novog vrhovnog vođe.

- Mislim da će uskoro svi videti da nema nikakvih problema sa novim vrhovnim vođom. On je juče uputio svoju poruku i obavlja svoje dužnosti u skladu sa ustavom Islamske Republike Irana. On će nastaviti da obavlja te dužnosti - rekao je Arakči za američku televiziju.

Abas Arakči Foto: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia

Arakči je istakao da je politički sistem Islamske Republike stabilan i duboko ukorenjen u društvu.

- Naš sistem ne zavisi od jedne osobe ili male grupe ljudi. Islamska Republika je dobro uspostavljen politički sistem i državne institucije funkcionišu. Sve je na svom mestu - istakao je on.

Kurir.rs/MS Now/Agencije

Ne propustitePlanetaAMERIKANCI UCENILI GLAVU NOVOM IRANSKOM AJATOLAHU: Nude nagradu do 10 miliona dolara za informacije o vrhovnom vođi
Iran Kuba rat u Iranu Donald Tramp
PlanetaSUMNJA U AJATOLAHA: Verski zvaničnici dovode u pitanje sposobnost Hamneija da vodi Iran! Još se nije pojavio u javnosti!
111.jpg
PlanetaGDE JE NOVI AJATOLAH? Novi iranski vođa se još nije pojavio u javnosti, misterija sve veća!
iranski vođa.jpg
Planeta"PITAO SAM PRIJATELJE KOJI IMAJU VEZE DA LI JE VRHOVNI VOĐA RANJEN" Sin iranskog predsednika objavio vesti o ajatolahu kojeg niko nije video od kako je izabran
profimedia-0441244112.jpg
PlanetaNOVI VRHOVNI VOĐA IRANA IMA STANOVE KOD IZRAELSKE AMBASADE: Modžtaba Hamnei poseduje luksuzne nekretnine vredne 200 MILIONA FUNTI u najelitnijem delu Londona!
modžtaba hamnei
PlanetaŠTA JE VIKILIKS OTKRIO O NOVOM IRANSKOM VOĐI: Sve o "čoveku iz senke" Teherana kojeg su optuživali za "izborni puč", sada je postao "META ZA LIKVIDACIJU" (FOTO)
profimedia-0875542181.jpg