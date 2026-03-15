Predsednik američke Savezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Kar zapretio je medijskim kućama oduzimanjem dozvola za emitovanje zbog promovisanja, kako je naveo, "podvala i iskrivljavanja vesti".

Njegovo upozorenje usledilo je posle ponovljenih pritužbi predsednika Donalda Trampa i članova njegove administracije na izveštavanje o sukobu u Iranu, koje smatraju nelaskavim ili nedovoljno patriotskim, piše The Guardian.

Kar je u subotu na društvenim mrežama objavio da medijske kuće koje šire "lažne vesti sada imaju priliku da se isprave pre nego što dođe vreme za obnovu njihovih dozvola".

"Zakon je jasan. Medijske kuće moraju delovati u javnom interesu, a ako to ne čine, izgubiće dozvole", poručio je on.

FCC nadzire fiksne i mobilne bežične usluge, televizijsko i radijsko emitovanje, kao i satelitske i druge komunikacione usluge.

Trampove optužbe

Karova objava direktno se nadovezala na poruku Donalda Trampa na društvenoj mreži Truth Social, u kojoj se žalio na "obmanjujuće" izveštavanje o Iranu.

"Opet lažni mediji namerno obmanjuju naslovom o pet aviona tankera koji su navodno srušeni na aerodromu u Saudijskoj Arabiji i više nisu u funkciji", napisao je Tramp.

Posebno je prozvao New York Times i Wall Street Journal, tvrdeći da oni "i drugi 'novinari' i mediji niskog morala zapravo žele da izgubimo rat".

Njihovo izveštavanje nazvao je "potpuno suprotnim od stvarnih činjenica".

Kritike ministra odbrane

Trampovi komentari usledili su nakon što je i ministar odbrane Pit Hegset oštro kritikovao medijsko praćenje sukoba.

Hegset je u petak ponudio opširnu analizu onoga što je nazvao "lažnim vestima" u izveštavanju o američko-izraelskim akcijama u Iranu.

"Neki od vas u medijima jednostavno ne mogu da stanu. Dozvolite mi da vam dam nekoliko predloga. Ljudi gledaju televiziju, vide natpise, vide naslove. I sam sam nekada bio u tom poslu. Znam da je sve to namerno sročeno", rekao je on.

Kao primer naveo je naslove poput "Rat na Bliskom istoku se intenzivira", praćene snimcima civilnih ili energetskih postrojenja koje je pogodio Iran.

"Šta kažete na naslov 'Iran je sve očajniji'?", predložio je.

Hegset se osvrnuo i na preuzimanje matične kompanije CNN-a, Warner Bros Discovery, od strane kompanije Paramount Skydance, u vlasništvu milijardera Larija Elisona i njegovog sina Dejvida.

Pretnje oduzimanjem dozvola

U svojoj današnjoj objavi, Kar je bez navođenja dokaza ustvrdio da je pad poverenja u tradicionalne medije "na istorijski niskom nivou od samo 9%" i da mediji predstavljaju "katastrofu u gledanosti".

Time je nagovestio da bi mogao iskoristiti kontrolu nad pristupom etru, koji se smatra javnim dobrom, kako bi rešio taj problem, otvarajući mogućnost novog sukoba između vlade i medija.

"Američki narod subvencionisao je televizijske i radijske kuće sa milijardama dolara dajući im besplatan pristup nacionalnom etru", napisao je Kar.

Kar se takođe osvrnuo na staru pritužbu vezanu za medijsko izveštavanje o izborima 2024. godine, kada su mnogi predviđali pobedu demokratskog kandidata, a pobedio je republikanac Donald Tramp.

"Kada politički kandidat uspe da ostvari ubedljivu izbornu pobedu uprkos podvalama i iskrivljavanjima, nešto je duboko pogrešno. To znači da je javnost izgubila veru i poverenje u medije", zaključio je Kar.