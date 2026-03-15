Samo u protekloj nedelji, ruske snage su napale ukrajinsku teritoriju sa 1.770 jurišnih dronova, preko 1.530 KAB-ova i 86 raketa, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski putem Fejsbuka.

- Samo tokom prošle nedelje, Rusi su napali Ukrajinu sa 1.770 jurišnih dronova, više od 1.530 vođenih avionskih bombi i 86 raketa, uključujući više od 20 balističkih. Svaka od ovih raketa sadrži najmanje 60 stranih komponenti isporučenih Rusiji zaobilazeći sankcije. Šeme koje se koriste za takve isporuke su poznate i moraju se obustaviti - naglasio je Zelenski.

On je napomenuo da ako svetu nedostaju sredstva protivvazdušne odbrane za pokrivanje neba od balističkih raketa istovremeno i u Evropi i na Bliskom istoku, neophodno je lišiti Rusiju mogućnosti da sklapa rakete u svojim fabrikama.

Zelenski je zahvalio svima koji nastavljaju napore sankcijama kako bi zaštitili živote.

Kako je ranije objavio Ukrinform, predsednik Zelenski je izjavio da je prioritetni zadatak ministra odbrane Mihaila Fedorova obezbeđivanje vazdušnog prostora Ukrajine, što uključuje stvaranje nacionalnog sistema protivvazdušne odbrane.

Ruski napadi na Harkovsku oblast

Dva radnika Hitne pomoći su poginula, a jedan je ranjen u ruskom napadu na Harkovsku oblast, saopštio je danas šef vojne uprave te oblasti, Oleg Sinegubov.

Sinegubov je naveo da je 21 naselje u Harkovskoj oblasti bilo meta ruskih napada tokom proteklog dana u kojima su oštećene kuće, preduzeća i železnička infrastruktura.

Ruska PVO tokom noći oborila 170 ukrajinskih dronova, 20 letelo ka Moskvi

Ruska protivvazdušna odbrana tokom noći oborila je 170 ukrajinskih dronova iznad različitih ruskih regiona, uključujući 20 bespilotnih letelica koje su bile upućene ka Moskvi, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema saopštenju, ukrajinski dronovi su neutralisani iznad Tverske, Brjanske, Belgorodske, Kaluške, Kurske, Smolenske, Tulske, Rostovske, Volgogradske i Saratovske oblasti, prenosi Interfaks.