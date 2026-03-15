Slušaj vest

U Republici Kongo danas se održavaju predsednički izbori, a procenjuje da će pobediti aktuelni predsednik Denis Sasua N'Geso, koji bi time ušao peti uzastopni mandat.

Za glasanje je registrovano oko tri miliona birača, a nekoliko velikih opozicionih stranaka je pozvalo na bojkot.

Protiv Sasua N'Gesa, 82-godišnjeg aktuelnog predsednika, takmiči se još šest kandidata, za koje analitičari smatraju da ne mogu da pruže jak otpor sadašnjem lideru, koji je na vlasti već 42 godine.

Internet je isključen širom zemlje, što je uobičajeno za predsedničke izbore, a saobraćaj je ograničen širom glavnog grada Brazavila.

Putevi u Brazavilu su popločani figurama aktuelnog predsednika.

Sasu N'Geso je kandidat Kongoanske partije rada, prvi put je došao na vlast 1979. i vladao do 1992. godine, kada je organizovao prve višestranačke izbore u zemlji. On se vratio na vlast kao vođa militantne grupe nakon četvoromesečnog građanskog rata 1997. godine.

Ustavni referendum iz 2015. godine ukinuo je ograničenja u pogledu starosti i mandata predsednika, što mu je omogućilo da se ponovo kandiduje.

Kongo-Brazavil se bori sa velikim međunarodnim dugom, koji trenutno iznosi 94,5 odsto njegovog bruto domaćeg proizvoda (BDP), prema podacima Svetske banke, kao i rastom stope nezaposlenosti mladih. 

Više od polovine stanovnika, kojih ima skoro šest miliona, živi u siromaštvu, a 47 odsto zemlje je mlađe od 18 godina.

Sasu N'Geso ima treći najduži staž predsednika neke afričke zemlje, iza Pola Bije iz Kameruna i Teodora Obijanga Ngeme Mbasoga iz Ekvatorijalne Gvineje.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

