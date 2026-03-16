Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman za sledeću rundu trilateralnih mirovnih pregovora o okončanju rata sa Rusijom, ali da je na Vašingtonu i Moskvi da se dogovore o tome gde i kada će se sastati, objavljeno je danas.

Zelenski je rekao da su Sjedinjene Američke Države (SAD) predložile da budu domaćini sledećeg sastanka, u kome bi učestvovali američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, ali da je Moskva odbila da pošalje delegaciju.

"Čekamo odgovor Amerikanaca. Ili će promeniti zemlju u kojoj se sastajemo, ili će Rusi prihvatiti SAD. Ne blokiramo nijednu od ovih inicijativa. Želimo da se održi trilateralni sastanak", rekao je Zelenski juče novinarima.

Trilateralni sastanak Rusije, Ukrajine i SAD u Ženevi 17. 2. 20206.

Pregovori odloženi zbog rata na Bliskom istoku

SAD su ranije odložile svoje pregovore sa Rusijom i Ukrajinom zbog rata na Bliskom istoku.

Zelenski je upozorio i na veoma visok rizik da bi rat u Iranu mogao da iscrpi zalihe protivvazdušne odbrane kojma se Ukrajina brani od ruskih raketnih napada.

On je rekao da nema jasnu sliku o raspoloživim zalihama i da je u petak u Parizu razgovarao sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom o tome da li bi sistemi SAMP/T mogli da posluže kao alternativa američkim baterijama Patriot za presretanje balističkih raketa.

1/5 Vidi galeriju Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Zelenski je dodao da će Ukrajina biti "prva u redu" da testira bilo koju održivu alternativu.

Predlog sporazuma o vojno-tehnološkoj saradnji sa SAD

Zelenski je rekao da se Vašington nekoliko puta obratio Ukrajini tražeći pomoć za određenu zemlju ili podršku Amerikancima, bez navođenja konkretnih detalja.

Rekao je da su zahtevi stigli od raznih američkih vojnih institucija upućeni Ministarstvu odbrane Ukrajine i drugim vojnim liderima.

"Sve naše institucije su primile ove zahteve i mi smo na njih odgovorili", rekao je Zelenski.

On je, kako je naveo, Vašingtonu prošle godine ponudio sporazum o saradnji u oblasti odbrane vredan 35–50 milijardi dolara, koji bi američkoj administraciji omogućio pristup tehnologiji otprilike 200 ukrajinskih firmi za dronove, veštačku inteligenciju i elektronsko ratovanje, pri čemu bi polovina celokupne proizvodnje bila namenjena partnerima, prvenstveno SAD.

Američki zvaničnici su, kako tvrdi Zelenski, izrazili veliko interesovanje za predlog, a i sam predsednik SAD Donald Tramp je naznačio da je prijemčiv.

"Dobili smo poruku od njih, a i direktno od predsednika, da su zainteresovani. Nismo potpisali dokument sa predsednikom Trampom. Nemam odgovor zašto. Možda će se to desiti kasnije, ali nisam siguran", naveo je Zelenski.