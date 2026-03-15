Slušaj vest

Naučnici su nedavno zabeležili neobičnu podzemnu aktivnost vulkana Teide na španskom ostrvu Tenerife, koje svake godine posećuju milioni turista.

Vulkan važi za jednu od glavnih atrakcija ovog kanarskog ostrva sa oko 955.000 stanovnika, prenosi Fokus.

Mreža mernih stanica je poslednjih nedelja registrovala veliki broj potresa u okolini vulkana, navodi se na sajtu vulkane.net.

Hiljade manjih potresa na području Nacionalnog parka Teide

Tokom samo nekoliko sedmica istraživači su zabeležili hiljade manjih zemljotresa na području Nacionalnog parka Teide. Iako većinu tih potresa stanovnici nisu osetili, oni su naučnicima dali značajne podatke za analizu.

Stručnjaci su primetili da se pojedini seizmički signali razlikuju od ranije zabeleženih obrazaca, što je dodatno privuklo njihovu pažnju.

Vulkan Teide na Tenerifima

Reakcija lokalnih vlasti

Na povećanu aktivnost reagovale su i lokalne vlasti u glavnom gradu ostrva, Santa Kruz de Tenerife.

Gradonačelnik Hose Manuel Bermudez formirao je tehničku komisiju koja će analizirati moguće scenarije i pripremiti planove za vanredne situacije.

"Ne znamo kako će se situacija dalje odvijati", objasnio je Bermudez, dodajući da upravo zato grad želi da se na vreme pripremi za različite događaje koje bi mogao da izazove vulkan Teide.

Stručnjaci: Nema znakova neposredne erupcije

Ipak, stručnjaci upozoravaju da pojačana aktivnost ne znači nužno i skoru erupciju vulkana.

Prema navodima lokalnih vlasti, za sada ne postoji određeni nivo uzbune niti pouzdani pokazatelji da bi erupcija mogla uskoro da se dogodi, ali stručnjaci pažljivo prate situaciju.

Gusta mreža stanica za nadzor kontinuirano prati seizmičku aktivnost, emisije gasova i pomeranje tla kako bi se na vreme uočile eventualne promene, prenosi Fokus.