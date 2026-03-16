Slušaj vest

Najviše su ugroženi Srednji zapad i region Velikih jezera, dok se istovremeno povećava opasnost od požara u centralnim delovima zemlje.

Kako prenosi ABC njuz, očekuje se da će najobilnije snežne padavine pogoditi oblasti Velikih jezera, gde se očekuje do 60 centimetara snega, dok udari vetra mogu prouzrokovati snežne nanose i smanjenu vidljivost.

Prema prognozi vremena, martovska oluja će nastaviti da stvara suve i vetrovite uslove na jugu SAD, gde su izdata upozorenja na pretnje od požara.

U Nebraski se trenutno gase tri šumska požara, od kojih je najveći zahvatio više od 600.000 hektara zemlje u okruzima Moril i Artur, i u kome je u petak poginula najmanje jedna osoba u okrugu Artur, rekao je guverner te američke savezne države Džim Pilen.

U Nebraski je raspoređeno oko 30 pripadnika Nacionalne garde kako bi pomogli u gašenju više šumskih požara, koji su zahvatili ukupno oko od 2.330 kvadratnih kilometara.

Upozorenja na jak vetar i na požare izdata su i za veći deo Novog Meksika i Teksas, dok su upozorenja na veliku mećavu izdata širom gornjeg Srednjeg zapada, uključujući istočnu Južnu Dakotu, južnu Minesotu, severni Viskonsin, skoro celu Ajovu, gornji deo Mičigena i male delove Nebraske i Ilinoisa.

Skoro 2.000 letova otkazano je juče zbog oluje, a većina poremećaja je bila na aerodromima na Srednjem zapadu.

Na Havajima je kiša nastavila da pada, izazivajući poplave poljoprivrednih površina i domaćinstava, dok su putevi zatvoreni.