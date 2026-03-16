Slušaj vest

(KMG) - Kinesko Ministarstvo trgovine kritikovalo je u ponedeljak Sjedinjene Države zbog pokretanja istrage po članu 301 usmerene na Kinu i desetine drugih ekonomija zbog navodnih propusta u zabrani uvoza proizvoda proizvedenih uz upotrebu „prisilnog rada“, nazivajući taj potez tipičnim činom protekcionizma koji ozbiljno remeti međunarodni trgovinski poredak.

Kina je pozvala Vašington da odmah ispravi pogrešnu akciju i reši raskorake kroz dijalog i konsultacije.

Sjedinjene Američke Države su 12. marta pokrenule istragu po članu 301 protiv 60 ekonomija, uključujući Kinu, navodeći njihov navodni neuspeh da zabrane uvoz robe proizvedene „prisilnim radom“. Istraga je usledila samo dan nakon što su SAD pokrenule još jednu istragu po članu 301 protiv 16 ekonomija, uključujući Kinu, navodeći „višak kapaciteta“.

Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je da su SAD prethodno „izmislile tvrdnje“ o prisilnom radu kako bi uvele niz trgovinskih ograničenja na kineske proizvode, napominjući da je Kina više puta izrazila svoje čvrsto protivljenje takvim merama.

Kineska vlada se dosledno protivila prisilnom radu, saopštilo je Ministarstvo, napominjući da je zemlja jedan od osnivača Međunarodne organizacije rada i da je ratifikovala 28 međunarodnih konvencija o radu. Kina je takođe uspostavila sveobuhvatni sistem zakona i propisa o radu i preduzima odlučne mere za sprečavanje i borbu protiv prisilnog rada, navelo je Ministarstvo.

Ministarstvo trgovine Kine je saopštilo da Sjedinjene Države nisu ratifikovale Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. godine, odbijajući da budu obavezne međunarodnim pravilima, dok često koriste pitanje prisilnog rada kao političko sredstvo.

Pokretanjem istrage po članu 301 protiv Kine i drugih ekonomija, Sjedinjene Države pokušavaju da podignu nove trgovinske barijere, saopštilo je Ministarstvo trgovine, opisujući taj potez kao jednostrani, proizvoljni i diskriminatorni.

Kina je takođe napomenula da je panel Svetske trgovinske organizacije (STO) prethodno presudio da američke tarife na kinesku robu iz člana 301 krše pravila STO-a. Najnovija upotreba istražne procedure 301 ponovo stavlja američko domaće pravo iznad međunarodnih pravila, saopštilo je Ministarstvo, navodeći da taj čin podriva stabilnost i bezbednost globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja.

Ministarstvo je saopštilo da je Kina već uputila demarš Sjedinjenim Državama dok dve strane održavaju novu rundu ekonomskih i trgovinskih konsultacija u Parizu. Kina je pozvala Sjedinjene Države da odmah isprave svoje postupke i reše raskorake kroz dijalog i konsultacije zasnovane na međusobnom poštovanju i jednakosti.