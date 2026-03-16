Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su tokom dva dana oko 250 dronova koji su se kretali ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik grada Sergej Sobjanjin.

- Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su oko 250 neprijateljskih bespilotnih letelica, i to pri samom prilazu, ali i na drugoj liniji odbrane u pravcu Moskve - naveo je on na platformi MAX.

Zbog situacije su na aerodromu Aerodrom Vnukovo uvedena ograničenja za dolaske i odlaske aviona, dok aerodromi Aerodrom Domodedovo, Aerodrom Žukovski i Aerodrom Šeremetjevo obavljaju letove uz posebna odobrenja nadležnih službi, prenosi agencija RIA Novosti.

