DRAMA U MOSKVI, VELIKI UKRAJINSKI NAPAD DRONOVIMA! Oglasio se gradonačelnik Sobjanin: Letovi ograničeni, aerodromi pod merama bezbednosti!
Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su tokom dva dana oko 250 dronova koji su se kretali ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik grada Sergej Sobjanjin.
- Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su oko 250 neprijateljskih bespilotnih letelica, i to pri samom prilazu, ali i na drugoj liniji odbrane u pravcu Moskve - naveo je on na platformi MAX.
Zbog situacije su na aerodromu Aerodrom Vnukovo uvedena ograničenja za dolaske i odlaske aviona, dok aerodromi Aerodrom Domodedovo, Aerodrom Žukovski i Aerodrom Šeremetjevo obavljaju letove uz posebna odobrenja nadležnih službi, prenosi agencija RIA Novosti.
(Kurir.rs/RIA)
