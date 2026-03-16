Rusija širom Afrike regrutuje muškarce za rat – po pravilu na prevaru uz obećanje da će oni obavljati samo civilne poslove.

To tvrdi Dojče vele (DW) koji navodi da je stopa smrtnosti tih vojnik velika pošto oni služe kao "topovsko meso".

Porodice kod kuće traže načine kako da dopreme tela poginulih kako bi ih sahranile.

Karolina Mukiza briše suze maramicom.

Ova četrdesetdvogodišnja Uganđanka kleči u crkvenoj klupi na periferiji glavnog grada Kampale.

Tuguje jer je pre par dana putem društvenih mreža saznala da joj je muž poginuo na frontu u Ukrajini.

Njen 46‑godišnji suprug, Edson Kamvesigje, ranije je radio kao obezbeđenju u Iraku i Avganistanu, priča sitna žena kratke kose i sa naočarima, dok nakon molitve šeta u bašti pored crkve.

U decembru se, kaže, ukrcao u avion za Moskvu zbog još jednog posla u obezbeđenju.

Dugo nije ništa čula o njemu.

- Petnaestog januara 2026. napisao je: "Ljudi, potrebne su mi vaše molitve. Prisilili su nas da potpišemo ugovore za vojsku" - objašnjava Mukiza.

Prošao je kratku obuku i poslat je na front.

Suze ponovo teku niz Mukizine obraze. Seda na klupu u senci iza kamene zgrade s šarenim vitražima.

Tiho jeca dok priča kako su je krajem januara poznanici pitali može li da potvrdi da na internetu kruže fotografije njenog mrtvog muža.

- Zamolila sam ljude da mi ne šalju te slike. Da, to je bio on - kaže gledajući prema groblju ispod crkve.

Sudbina Uganđanke Mukize nije usamljena.

U Ugandi, Keniji, Kamerunu, Nigeriji ili Južnoafričkoj Republici – iz svih tih zemalja ima muškaraca koji su regrutovani za navodne civilne poslove u Rusiji, a zatim su završili na frontu u redovima ruske vojske.

- Najmanje 1.436 državljana iz 36 različitih zemalja Afrike trenutno se bori u redovima ruske invazione vojske u Ukrajini - tvrdio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha u novembru.

On je upozoravao afričke vlade da njihovi državljani masovno ginu na frontu.

- Potpisati ugovor isto je što i potpisati sebi smrtnu presudu - poručio je tada Sibiha i dodao da većina Afrikanaca ne preživi u ruskim redovima "više od mesec dana".

"Upozoravam vas, ne upadajte u tu zamku"

DW navodi da je dugo bila javna tajna da Rusija u Africi ciljano regrutuje mlade muškarce za rat u Ukrajini.

Još u maju 2024. ukrajinska vojna obaveštajna služba objavila je na svojoj internet-stranici da Rusija šalje Afrikance na front kao plaćenike za 2.200 dolara mesečno.

Ali malo se znalo o metodama regrutovanja, o sudbini tih muškaraca, pa i o obimu svega toga.

Tek je objava ukrajinskog ministra u novembru – koju su preneli i afrički mediji – izazvala lančanu reakciju.

Javile su se brojne porodice koje su tragale za nestalim sinovima i muževima koji su otputovali u Rusiju.

Johan Vadeful, ministar spoljnih poslova Nemačke, u Kijevu s ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom i predsednikom Volodimirom Zelenskim

Od tada se na društvenim mrežama pojavljuje sve više video-snimaka i fotografija Afrikanaca u vojnim operacijama.

U januaru je u Ugandi postao viralan video snimljen na ukrajinskom frontu na kojem desetak afričkih plaćenika sedi u snegu i peva ili pleše uz pesmu iz vremena građanskog rata u Ugandi 80‑ih godina prošlog veka.

U drugom klipu, koji je objavila početkom januara objavila ukrajinska vojska, Uganđanin Ričard Akantorana objašnjava da je mislio da će da radi u supermarketu.

Po dolasku u Moskvu rečeno mu je: „Pridružićeš se ruskoj vojsci.“

- Kad smo odbili, prislonili su mi pištolj na glavu i naterali me da potpišem papire - kaže Akantorana.

Zatim je raspoređen blizu Donjecka.

Tokom prve akcije predao se ukrajinskim snagama.

- Dragi moji sunarodnici u Africi, upozoravam vas, ne upadajte u tu zamku - poručuje na kraju snmka.

Za 316 njih upozorenje je došlo prekasno.

Imena poginulih Afrikanaca čija su tela ukrajinske snage pronašle duž linija fronta nalaze se na spisku dugom 15 stranica, objavljenom u izveštaju istraživačkog tima INPACT.

Najviše ih je iz Kameruna – gotovo stotinu.

Na spisku su i dva imena iz Ugande.

Imena supruga Karoline Mukize, Kamvesigjea, nema na tom spisku.

"Prestani da s**eš u gaće"

Neki video-snimci koji kruže internetom pokazuju da Afrikance žrtvuju kao topovsko meso.

U posebno uznemirujućem klipu vidi se afrički plaćenik u podzemnom bunkeru kojem je velika mina vezana za stomak.

- Prestani da s**eš u gaće - čuje se glas na ruskom jeziku u pozadini.

Cev puške uperena je u Afrikanca.

- Hajde sada, trči – ti ćeš danas da pokreneš napad - kaže glas.

Očigledno ga šalju u samoubilačku akciju sa ciljem da iznenadi Ukrajince.

Autentičnost snimka nije moguće potvrditi sa apsolutno sigurnošću.

Ali i u izveštaju INPACT se navodi da većina Afrikanaca služi isključivo kao "topovsko meso".

- Rusija iskorišćava njihove ambicije i njihov očaj kako bi ojačala redove svoje vojske u Ukrajini mladim afričkim muškarcima - piše u izveštaju.

Sumnjive firme bez licenci

Vlada Ugande pokrenula je istragu.

U avgustu je na međunarodnom aerodromu Entebe zaustavljeno devet muškaraca na putu za Moskvu.

Potvrdili su da su angažovani navodno kao radnici u obezbeđenju.

Dva dana kasnije u glavnom gradu Kampali uhapšen je Rus.

Rekao je da radi za firmu "Magnit" koja navodno regrutuje ljude za posao.

Istražitelji su kasnije utvrdili da ta firma nije registrovana u Ugandi.

U toj zemlji, inače, deluje mnogo međunarodnih agencija za regrutovanje radne snage.

Većinom traže jeftinu radnu snagu za poslove u Dubaiju, Saudijskoj Arabiji ili Kataru.

Mlade žene angažuju se kao kućne pomoćnice za bogate šeike, a muškarci uglavnom služe kao vozači ili radnici obezbeđenja.

Sa tim zemljama je vlada Ugande sklopila zvanične sporazume.

- Sa Rusijom, međutim, Uganda nema nikakav dogovor - objašnjava Džošua Kjalimpa, portparol ugandskog Ministarstva rada, ravnopravnosti polova i socijalnog staranja.

Navodi da postoje slučajevi Uganđana "koji su uvučeni u taj sukob (rat koji Rusija vodi u Ukrajini), ali oni se obično regrutuju putem interneta, odnosno TikToka i sličnih platformi".

- Naša je zadatak da upozorimo Uganđane da se ne prijavljuju kao navodni radni migranti za područja sukoba u Rusiji ili Ukrajini - kaže Kjalimpa.

"Deca će me pitati gde je"

Karolina Mukiza je, kaže, zatražila pomoć ruske ambasade u Kampali.

Pokazuje pismo u kojem moli za "podršku" kako bi se telo njenog muža dopremilo kući i "sahranilo u skladu sa našom kulturom i porodičnom tradicijom".

Odgovor još nije dobila. Od sopstvene države takođe ne može da očekuje pomoć.

Ministar spoljnih poslova, Okelo Orjem, za lokalnu televiziju NTV je izjavio:da "Uganda nema kapacitete da vrati tela onih koji umru u inostranstvu".

- Očajna sam - uzdiše Mukiza.

Deci još nije rekla za smrt njihovog oca.

Boji se njihovih pitanja, jer deca znaju da oni koji umru – moraju da se pokopaju.