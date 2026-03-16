U tragičnom padu avionaživot je izgubila i njegova trudna supruga Judit Mazarijegos (26), kao i jedan lekar i jedan fudbaler.

Porodica je potvrdila smrt za norveške novine "Dagbladet". Norveško ministarstvo spoljnih poslova je samo potvrdilo da je jedna od žrtava norveški državljanin.

Naslednik izdavačkog carstva

Harald Undrum bio je šesta generacija poznate norveške porodice Šibsted. Izdavačka kuća vuče poreklo od štampara Kristijana Šibsteda, koji je osnovao kompaniju u 19. veku. Danas, veliki skandinavski listovi poput "VG" i "Aftenposten" pripadaju izdavačkoj grupi Šibsted.

Harald Undrum i Judit Mazariegos, poginuli u avionskoj nesreći u Gvatemali Foto: Printscreen/Facebook

Usvojen kao beba i imao težak životni put

Undrum je rođen u Londonu. Njegova biološka majka je odlučila da ga da na usvajanje još pre rođenja. Tada ga je usvojila pomajka, iz jedne od najbogatijih porodica u Norveškoj.

Njegova usvojiteljka je kasnije nasledila veliki deo bogatstva Šibsteda. Deo novca je otišao deci, dok je veliki deo stavljen u fond.

Screenshot 2026-03-16 111915.png
Olupina aviona Foto: Printscreen/ASONBOMD

Ali Undrum se rano suočio sa poteškoćama. Mučio se sa školskim zadacima, a specijalisti su mu dijagnostikovali disleksiju. Zbog toga je pohađao specijalnu školu u Engleskoj, gde je prvenstveno učio praktične predmete poput kuvanja i automehanike. Njegova usvojiteljka se čak preselila sa njim iz Norveške u Englesku.

Na ivici bankrota

Godine 1998, Undram se vratio u Norvešku. Ubrzo nakon toga, pozajmio je veliku sumu novca jednom finansijeru i našao se u ozbiljnoj nevolji. Slučaj je završen na sudu 2005. godine.

Undram je dobio uslovnu kaznu od godinu i po dana zbog "nemarnog primanja ukradene robe". Potpisao je garancije koje nije mogao da ispuni.

HDaN_lNaMAQAg0n.jpg
Od milionera do vozača kamiona

Kasnije se Undrum preselio u Španiju sa suprugom i troje dece. Tamo je nekoliko godina radio kao vozač kamiona kako bi izdržavao porodicu. U intervjuu za časopis "Kapital" iz 2024. godine, rekao je da ga je nakon presude otac čak zamolio da promeni prezime.

Ali niz problema se nastavio. Njegov brak se raspao, a prošle godine, Undrum je podneo zahtev za lični bankrot, iako je na računu još uvek imao oko 4 miliona evra. Istovremeno, norveške poreske vlasti su pokrenule istragu protiv njega i zaplenile mu imovinu.

Nova sreća i tragičan kraj

Na kraju, Undrum je, izgleda, ponovo pronašao sreću sa mladom Judit Mazarijegos. Zašto je par bio u Gvatemali ostaje nejasno.

(Kurir.rs/Bild)

Džamal Al Nadak
Joan Krišan laura Krišan
MixCollage-07-Aug-2025-01-53-PM-2965.jpg
Screenshot 2024-10-15 212057.jpg