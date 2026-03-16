U ponedeljak se u Kijevu čula serija eksplozija, dok je Rusija izvela napad dronom na ukrajinsku prestonicu.

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u 8:26.

Eksplozije i protivvazdušna odbrana čule su se oko 20 minuta kasnije, javljaju reporteri Kijev Independent sa terena.

Prema kanalima za praćenje sukoba na Telegramu, oko 30 dronova Šahid ciljalo je energetsku infrastrukturu.

Kasniji izveštaji navode da su ruske rakete takođe bile usmerene na Kijev.

- Ostaci drona pali su u samom centru prestonice. Nema požara ni žrtava. Neprijateljski napad na Kijev se nastavlja, ostanite u skloništima - rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu.

Kličko je kasnije rekao da su ostaci oborenih dronova pali i u Solomijanskom i Svjatošnskom okrugu na zapadu grada.

Sirene za opasnost su prestale u Kijevu oko 9:57.

Rusija je poslednji put izvela raketni i napad dronom na Ukrajinu samo dva dana ranije, u ranim jutarnjim satima.

