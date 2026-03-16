Izraelski i američki udari pogodili su vojne ciljeve u gradu Hamadan od oko 600.000 stanovnika, gde se nalazi važna iranska vazdušna baza.

Cilj je bio da se uništi ili onesposobi pista i vojna oprema, kako iranski avioni ne bi mogli da polete. Prema izveštajima svetskih medijskih kuća, piste su kraterisane i baza je privremeno neupotrebljiva.

Ovaj snimak sa kamere iz automobila, zabeležen juče, prikazuje trenutak u kojem su izraelske vazduhoplovne snage naciljale i uništile zgradu koja pripada sajber policiji vlasti u Iranu u gradu Hamadanu u zapadnom Iranu.

Izraelska vojska je danas saopštila da je u napadu na aerodrom uništen avion koji je koristio vrh iranskog rukovodstva, povezan sa bivšim vrhovnim vođom Irana.

Avion je bio na aerodromu Mehrabad u Teheranu, koji ima i vojnu funkciju. Pored Hamadana, napadi su pogodili i skladišta goriva u Teheranu, koja su izazvala velike požare i zagađenje vazduha.

Pogođene su vojne baze i avioni na zemlji, čime je iransko vazduhoplovstvo dodatno oslabljeno.