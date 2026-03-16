LAVROV O TRAMPOVOM PROJEKTU KOJI JE U FAZI RAZVOJA! "Ovo što Amerikanci rade će pretvoriti svemir u ratnu zonu!"
Planovi SAD da stvore globalni sistem protivraketne odbrane "Zlatna kupola" predstavljaju ozbiljnu opasnost za stratešku stabilnost u svetu, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
"Kao rezultat destruktivnih akcija SAD i njihovih saveznika primetno rastu rizici militarizacije svemira i njegovog pretvaranja u zonu konflikta", istakao je šef ruske diplomatije u video-obraćanju učesnicima Moskovske konferencije o neširenju oružja.
Značajnu pretnju strateškoj stabilnosti predstavlja realizacija projekta stvaranja američkog globalnog sistema protivraketne odbrane "Zlatna kupola", koji predviđa raspoređivanje udarnih presretačkih sredstava baziranih u svemiru već do 2028. godine, naglasio je Lavrov.
Ranije je u januaru predsednik SAD Donald Tramp tokom svog govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu izjavio da SAD računaju da izgrade „Zlatnu kupolu“ na Grenlandu.
Šef Bele kuće je taj sistem protivvazdušne odbrane okarakterisao kao "najveći u istoriji".
"Zlatna kupola" je projekat višeslojnog sistema protivraketne odbrane koji je trenutno u fazi razvoja. Prošlog proleća Tramp i američki ministar rata Pit Hegset izjavili su na konferenciji za novinare da će taj sistem moći da odbija napade sa mora, iz vazduha, sa kopna i iz svemira.
