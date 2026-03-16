Prva bitka je počela ubrzo nakon njenog rođenja. Sa samo dva meseca, Triniti je dijagnostikovan redak oblik raka. Godinama kasnije usledio je sledeći šok: sa jedanaest godina ponovo se razbolela, ovog puta od agresivnog raka kostiju.

Devojčica se borila za život i pobedila.

Od egzotičnog jela do bolničkog kreveta

U februaru se dogodio incident koji joj je još jednom preokrenuo život. Na druženju sa prijateljima probala je neobično jelo: domaću fermentisanu sabljarku.

- Iskreno, imala je užasan ukus. Mislila sam, u najgorem slučaju, da će me samo boleti stomak - seća se sada 24-godišnjakinja.

Ali reakcija je bila mnogo gora.

Triniti Piterson-Mejs Foto: Gofundme

- Polako, u roku od 24 sata, prešla sam put od "Više ne mogu da pijem mnogo vode" do "Uopšte ne mogu da pijem vodu", rekla je za KPNX.

Izuzetno redak toksin od kog se parališu mišići

Nakon što je počela da se davi dok je pila kafu, otišla je u bolnicu. U početku, lekari nisu mogli da shvate šta joj je. Njeno stanje se drastično pogoršalo. Tek nakon što je prebačena u Medicinski centar u Finiksu i Neurološki institut Barou, specijalisti su postavili dijagnozu: botulizam.

Retku bolest izaziva toksin koji napada nervni sistem. Može izazvati probleme sa disanjem, paralizu mišića i smrt.

Lekar hitne pomoći dr Frenk Lovekio objasnio je za KPNX:

- Izaziva paralizu mišića, posebno grudnih mišića, koji su odgovorni za disanje.

Ona je rekla da je celo iskustvo bilo veoma zastrašujuće.

- Probudila sam se u bolnici sa tri intravenske infuzije. Intubirana sam, imala sam centralni venski kateter u grlu i sondu za hranjenje. Nisam mogla da govorim niti da hodam.

Dve prijateljice takođe obolele od botulizma

Dve njene prijateljice, koje su takođe probale ribu, obolele su od botulizma. U međuvremenu su otpuštene iz bolnice.

Za Triniti, borba tek počinje. Njena majka, Loren Amatruda, napisala je na stranici za prikupljanje sredstava:

- Oporavak od botulizma može trajati nedeljama do mesecima, ponekad čak i duže, i često zahteva opsežnu rehabilitaciju i terapiju. Uprkos svemu, Triniti nastavlja da pokazuje istu snagu i otpornost koja joj je pomogla da dva puta preživi rak kao dete.