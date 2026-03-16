EKSPLOZIJA U AMSTERDAMU! Ekstremistička grupa preuzela odgovornost, imaju veze sa napadima na jevrejsku školu? Napadi u Holandiji ne prestaju
Holandska policija istražuje eksploziju koja je oštetila poslovnu zgradu u Amsterdamu, incident za koji je odgovornost preuzela ekstremistička grupa Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (Pokret pravednika).
Dotična grupa je ranije preuzela odgovornost za nedavnu eksploziju u jevrejskoj školi u tom području, što je navelo policajce da ispitaju potencijalne veze između dva događaja.
Eksplozija izazvala manji požar
Eksplozija je izazvala manji požar, koji su brzo ugasili pripadnici obezbeđenja, prema rečima portparola policije.
Dok je istraga u toku, ostaje nejasno da li oštećena zgrada ima bilo kakve veze sa jevrejskom zajednicom u Amsterdamu.
Kompanija Sienna Investment Managers, odgovorna za nekretninu, još uvek nije dala komentar o incidentu.
Napad na jevrejsku školu
Subotnja eksplozija, za koju je ista grupa preuzela odgovornost, izazvala je manju štetu jevrejskoj školi. Gradonačelnica Amsterdama Femke Halsema i holandski premijer Rob Jeten osudili su napad.
Grupa je takođe preuzela odgovornost za ranije napade na sinagoge u Roterdamu i u susednom belgijskom Liježu.
Napadi su već pokrenuli pojačane mere bezbednosti na jevrejskim lokacijama u Amsterdamu.
Ministar pravde David van Vil rekao je u subotu da se veza između eksplozija u Amsterdamu i Roterdamu ne može isključiti, ali nije potvrdio nijednu tvrdnju koju je ta grupa iznela na društvenim mrežama.
