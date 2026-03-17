EU NAJAVILA 458 MILIONA EVRA POMOĆI! Novac ide na Bliski istok, najviše ide Siriji!
Evropska komisija potvrdila je da će ove godine izdvojiti 458 miliona evra humanitarne pomoći za Palestinu, Liban, Siriju, Jordan i Egipat.
Pomoć se dodeljuje u trenutku kada se vodeći donatori povlače sa Bliskog istoka, a međunarodne organizacije trpe veliki pritisak.
Sirija će dobiti 210 miliona evra za hitne intervencije, s obzirom na to da je pomoć i dalje potrebna za 16,5 miliona ljudi nakon pada Bašara el Asada.
U Palestini će EU sa 124 miliona evra podržati ishranu, zdravstvo, skloništa i obrazovanje za više od 3,3 miliona ljudi. Libanu je namenjeno 100 miliona evra za hitnu zdravstvenu zaštitu, smeštaj i obrazovanje dece koja ne idu u školu.
Jordan će dobiti 15,5 miliona evra za osnovne usluge i potrebe izbeglica, dok je Egiptu dodeljeno osam miliona evra za najranjivije kategorije stanovništva.
Evropska komesarka za spremnost i upravljanje krizama Hađa Labib istakla je da EU pojačava prisustvo na ratom razorenom Bliskom istoku. Ona je naglasila da će Evropa braniti međunarodno humanitarno pravo i pružati pomoć koja spasava živote koliko god to bude potrebno.
