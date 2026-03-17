Evropska komisija potvrdila je da će ove godine izdvojiti 458 miliona evra humanitarne pomoći za Palestinu, Liban, Siriju, Jordan i Egipat.

Pomoć se dodeljuje u trenutku kada se vodeći donatori povlače sa Bliskog istoka, a međunarodne organizacije trpe veliki pritisak.

Sirija će dobiti 210 miliona evra za hitne intervencije, s obzirom na to da je pomoć i dalje potrebna za 16,5 miliona ljudi nakon pada Bašara el Asada.

Vidi galeriju

U Palestini će EU sa 124 miliona evra podržati ishranu, zdravstvo, skloništa i obrazovanje za više od 3,3 miliona ljudi. Libanu je namenjeno 100 miliona evra za hitnu zdravstvenu zaštitu, smeštaj i obrazovanje dece koja ne idu u školu.

Jordan će dobiti 15,5 miliona evra za osnovne usluge i potrebe izbeglica, dok je Egiptu dodeljeno osam miliona evra za najranjivije kategorije stanovništva.

Evropska komesarka za spremnost i upravljanje krizama Hađa Labib istakla je da EU pojačava prisustvo na ratom razorenom Bliskom istoku. Ona je naglasila da će Evropa braniti međunarodno humanitarno pravo i pružati pomoć koja spasava živote koliko god to bude potrebno.