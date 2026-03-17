Ministarstvo trgovine Kine kritikovalo je SAD zbog pokretanja istrage protiv Kine i još 60 ekonomija povodom optužbi o "prisilnom radu" i prekomernom industrijskom kapacitetu.

Kina je taj potez nazvala činom protekcionizma koji narušava međunarodni trgovinski poredak i pozvala Vašington da ispravi grešku kroz dijalog. Istraga po Članu 301. Zakona o trgovini ocenjena je kao jednostrana, proizvoljna i diskriminatorna mera koja stavlja američko pravo iznad međunarodnih pravila.

"Izmišljene optužbe o prisilnom radu"

Peking tvrdi da su optužbe o prisilnom radu izmišljene radi uvođenja barijera, naglašavajući da je Kina ratifikovala brojne međunarodne konvencije koje SAD odbijaju da prihvate.

Ministarstvo je istaklo da ovakve akcije podrivaju stabilnost globalnih lanaca snabdevanja i da je tim povodom upućen demarš tokom konsultacija u Parizu.

Kina je poručila da će pažljivo pratiti razvoj istrage i da zadržava pravo na preduzimanje svih mera za zaštitu svojih interesa.