Ministarstvo trgovine Kine kritikovalo je SAD zbog pokretanja istrage protiv Kine i još 60 ekonomija povodom optužbi o "prisilnom radu" i prekomernom industrijskom kapacitetu.

Kina je taj potez nazvala činom protekcionizma koji narušava međunarodni trgovinski poredak i pozvala Vašington da ispravi grešku kroz dijalog. Istraga po Članu 301. Zakona o trgovini ocenjena je kao jednostrana, proizvoljna i diskriminatorna mera koja stavlja američko pravo iznad međunarodnih pravila.

"Izmišljene optužbe o prisilnom radu"

Peking tvrdi da su optužbe o prisilnom radu izmišljene radi uvođenja barijera, naglašavajući da je Kina ratifikovala brojne međunarodne konvencije koje SAD odbijaju da prihvate.

Ministarstvo je istaklo da ovakve akcije podrivaju stabilnost globalnih lanaca snabdevanja i da je tim povodom upućen demarš tokom konsultacija u Parizu.

Kina je poručila da će pažljivo pratiti razvoj istrage i da zadržava pravo na preduzimanje svih mera za zaštitu svojih interesa.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaKINA ODMAH REAGOVALA NA TRAMPOVU PRETNJU! Peking se oglasio nakon uslovljavanja da učestvuje u deblokadi Ormuskog moreuza ako Si želi samit sa predsednikom SAD
tramp si.jpg
Planeta"VEOMA LOŠE ZA NATO AKO NAM NE POMOGNE"! Tramp traži "oko sedam" zemalja za misiju u Ormuskom moreuzu, otkazaće samit sa Sijem ako se i KINA ne uključi (FOTO)
tramp iran 1.jpg
PlanetaKINA HITNO REAGOVALA, BUKTI RAT NUKLEARNE SILE SA KOMŠIJAMA! Sukob je upravo ESKALIRAO, bombardovani glavni grad i skladišta: "Rešite to dijalogom, ne silom"
Kabul Avganistan Pakistan.jpg
PlanetaKINA DAJE 200.000$ RODITELJIMA IRANSKIH UČENICA UBIJENIH U RAKETNOM UDARU Tramp negirao krivicu SAD, Peking napad nazvao "teškim kršenjem" međunarodnog prava
x04 EPA Wu Hao.jpg