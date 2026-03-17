Osam žena je poginulo, a više od pedeset je povređeno kada se srušio nedovršeni sprat državne zgrade u selu u istočnom Pakistanu, gde su čekale na socijalnu pomoć.

Betonska ploča se provalila i zgrada delimično srušila pošto je službenik tražio da neke od 200 žena koje su čekale, na toj ploči naprave red i da ne ulaze u prepunu prostoriju na prvom spratu te nedovršene zgrade, rekao je jedan spasilac.

Žene u Rahim Jar Kanu, okrugu u provinciji Pendžab, došle su po finansijsku pomoć od po 45 dolara, uoči Ramazanskog bajrama, praznika koji označava kraj muslimanskog meseca posta Ramazana.

Pogibije u gužvi se dešavaju u Pakistanu tokom Ramazana, kada državne službe, dobrotvorne organizacije i preduzeća dele hranu i novac siromašnim porodicama.

Pre tri godine, 11 žena i dece je tokom Ramazana poginulo u gužvi u centru za podelu hrane u Karačiju, gde su stotine pohitale po pomoć.