Izraelske odbrambene snage saopštile su da je zgrada u Teheranu korišćena za razvijanje vojnog svemirskog programa
IZRAEL UNIŠTIO IRANSKI CENTAR ZA SVEMIRSKI PROGRAM! Zgrada instituta u PLAMENU (VIDEO)
Izrael je danas saopštio da je uništio imanje na kojem vojska Irana razvija svemirski program, prenosi CNN.
Izraelske odbrambene snage (IDF) saoptile su da je zgrada u Teheranu korišćena za "razvijanje vojnog svemirskog programa", uključujući i satelit "Šarman 1" koji je lansiran 2024. godine.
Na fotografijama sa društvenih mreža vidi se oštećena zgrada "Instituta za istraživanje svemira Tarašt", u Teheranu.
