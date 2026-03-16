Bivši general američke vojske Džozef Fotel izjavio je da su, nakon 16 dana rata, američke i izraelske snage zadale snažan udarac iranskoj vojnoj infrastrukturi.

On je istakao da je ovim akcijama značajno ograničena sposobnost Teherana da uzvrati na napade.

Fotel je američko-izraelsku kampanju opisao kao uglavnom uspešnu sa vojnog aspekta, navodeći da je većina iranskih ofanzivnih kapaciteta degradirana, iako pretnje i dalje postoje.

Iran naneo štetu Omanu

Iran je 11. marta pogodio luku Salalah u prijateljskoj državi Oman, koja je uvek bila neutralna, čak je i među prvima čestitala Modžtabi Hamneiju na imenovanju.

Tada su pogođena najmanje dva rezervoara nafte, čija je cena procenjena na po 35 miliona dolara, pa uz popravku, procena je da je šteta najmanje 100 miliona dolara.

Međutim, Fotel je rekao:

"Ono što je bilo uspešno jeste to što su Sjedinjene Države i Izrael u velikoj meri oduzeli većinu, ogromnu većinu, iranskih balističkih raketa i svakako su uticali na njihove kapacitete sa dronovima“, rekao je on za Al Džaziru.

General je dodao da pretnja nije potpuno nestala i da on to ne želi da minimizira. Za razliku od projektila, dronove je teže pratiti zbog njihove mobilnosti i načina na koji se sakrivaju.

"Većina napada koji sada dolaze iz Irana su napadi dronovima“, objasnio je Fotel.

"Iranski dronovi su lakši za skrivanje"

On je naglasio da su tipovi dronova koje Iranci koriste veoma laki za skrivanje i visoko mobilni, što omogućava njihovo stalno premeštanje.