Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro rekao je juče u Briselu da rat Bliskom istoku neće odvući pažnju s rata u Ukrajini, gde je ugrožena bezbednost Evrope.

Baro je uoči ministarskog sastanka Evropske unije (EU) rekao da Francuska i EU imaju dva cilja: podrška Ukrajini i održavanje pritiska na Rusiju.

Pariz želi da finalizuje zajam EU od 90 milijardi evra Ukrajini da bi se osigurala njena finansijska stabilnost u naredne dve godine, uz nastavak vojne pomoći, preneli su francuski mediji.

Baro je kritikovao uticaj Rusije u Africi, navodeći da je doprinos Moskve razvoju tog kontinenta "ravan nuli", dok EU tamo ulaže i trguje.

Francuski ministar je rekao da rat u Ukrajini koji je pokrenuo predsednik Rusije Vladimir Putin, predstavlja strateški, politički i ekonomski neuspeh Rusije i da mora da se završi.