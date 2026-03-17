RAT NA BLISKOM ISTOKU NEĆE SKRENUTI PAŽNJU SA UKRAJINE! Francuski ministar čvrsto stoji uz Kijev
Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro rekao je juče u Briselu da rat Bliskom istoku neće odvući pažnju s rata u Ukrajini, gde je ugrožena bezbednost Evrope.
Baro je uoči ministarskog sastanka Evropske unije (EU) rekao da Francuska i EU imaju dva cilja: podrška Ukrajini i održavanje pritiska na Rusiju.
Pariz želi da finalizuje zajam EU od 90 milijardi evra Ukrajini da bi se osigurala njena finansijska stabilnost u naredne dve godine, uz nastavak vojne pomoći, preneli su francuski mediji.
Baro je kritikovao uticaj Rusije u Africi, navodeći da je doprinos Moskve razvoju tog kontinenta "ravan nuli", dok EU tamo ulaže i trguje.
Francuski ministar je rekao da rat u Ukrajini koji je pokrenuo predsednik Rusije Vladimir Putin, predstavlja strateški, politički i ekonomski neuspeh Rusije i da mora da se završi.
(Kurir.rs/Beta)